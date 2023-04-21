Keman virtüozü Maxim Vengerov depremzedeler için çaldı

Keman sanatçısı Özcan Ulucan konserde yaptığı konuşmada, depremi uzaktan yaşayanların yardıma koşmak için çırpındığını dile getirerek, müzisyenler olarak kendilerinde bir katkısı olabilmesi için dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Maxim Vengerov ile temasa geçtiklerini, Vengerov'un ise yardım konseri teklifini hemen kabul ettiği söyleyerek virtüöze bir kez daha teşekkür etti.