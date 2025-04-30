Mayıs boyunca her akşam sinema şöleni: TRT 2’de ödüllü filmler izleyiciyle buluşuyor
TRT 2, mayıs ayında her akşam farklı bir filmle sinemaseverlere hitap edecek. Aralarında dünya sinemasının dikkat çeken yapımlarının da yer aldığı gösterim listesi, sanatseverler için dolu dolu bir takvim sunuyor.
Kültür ve sanatı ekranlara taşıyan TRT 2, mayıs ayında sinema tutkunlarını ekran başına çağırıyor. Kanal, edebiyattan tarihe, tiyatrodan felsefeye kadar birçok alanda yapımlara yer verirken, bu ay boyunca her akşam izleyiciye farklı bir film sunacak.
Yayın takviminde, uluslararası festivallerde ödül kazanmış ve sinema dünyasında öne çıkan yapımlar dikkat çekiyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre, seçki hem dünya sinemasından örnekler hem de yerli yapımları içeriyor.
HAFTA HAFTA GÖSTERİM LİSTESİ AÇIKLANDI
TRT 2’nin mayıs programı, ayın ilk yarısında şu filmlerle başlayacak:
1 Mayıs: Küs Kardeşler Limited Şirketi
2 Mayıs: Umudunu Kaybetme
3 Mayıs: Koşucu
4 Mayıs: Asako I&II
5 Mayıs: Şapel
6 Mayıs: Sınıf
7 Mayıs: Elveda Gülsarı
8 Mayıs: Kurak Mevsim
9 Mayıs: Yerdeniz Öyküleri
10 Mayıs: Kurallar Bunlar
11 Mayıs: Anneye Giden Yol
12 Mayıs: Nefes
13 Mayıs: Apu’nun Dünyası
14 Mayıs: İncir Ağaçlarının Altında
15 Mayıs: Yollar
Ayın ikinci yarısında ise şu yapımlar izleyiciyle buluşacak:
16 Mayıs: Tecrübe
17 Mayıs: Aile Gibi
18 Mayıs: Ağlamak Yok
19 Mayıs: Benim Mutlu Ailem
20 Mayıs: 1917
21 Mayıs: Odaklan Babaanne
22 Mayıs: Farha
23 Mayıs: Bütün Bir Ömür
24 Mayıs: Işığın Muhafızı
25 Mayıs: Bir Umut
26 Mayıs: Üniversitede İkinci Yılım
27 Mayıs: Kurban
28 Mayıs: Balıklara Nasihat
29 Mayıs: Sevgili Gloria
30 Mayıs: Armonika
31 Mayıs: Pıtırcık: Hazine Avı
Kaynak: Anadolu Ajansı