Mayıs boyunca her akşam sinema şöleni: TRT 2’de ödüllü filmler izleyiciyle buluşuyor

Kültür ve sanatı ekranlara taşıyan TRT 2, mayıs ayında sinema tutkunlarını ekran başına çağırıyor. Kanal, edebiyattan tarihe, tiyatrodan felsefeye kadar birçok alanda yapımlara yer verirken, bu ay boyunca her akşam izleyiciye farklı bir film sunacak.

Yayın takviminde, uluslararası festivallerde ödül kazanmış ve sinema dünyasında öne çıkan yapımlar dikkat çekiyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre, seçki hem dünya sinemasından örnekler hem de yerli yapımları içeriyor.

HAFTA HAFTA GÖSTERİM LİSTESİ AÇIKLANDI

TRT 2’nin mayıs programı, ayın ilk yarısında şu filmlerle başlayacak:

1 Mayıs: Küs Kardeşler Limited Şirketi

2 Mayıs: Umudunu Kaybetme

3 Mayıs: Koşucu

4 Mayıs: Asako I&II

5 Mayıs: Şapel

6 Mayıs: Sınıf

7 Mayıs: Elveda Gülsarı

8 Mayıs: Kurak Mevsim

9 Mayıs: Yerdeniz Öyküleri

10 Mayıs: Kurallar Bunlar

11 Mayıs: Anneye Giden Yol

12 Mayıs: Nefes

13 Mayıs: Apu’nun Dünyası

14 Mayıs: İncir Ağaçlarının Altında

15 Mayıs: Yollar

Ayın ikinci yarısında ise şu yapımlar izleyiciyle buluşacak:

16 Mayıs: Tecrübe

17 Mayıs: Aile Gibi

18 Mayıs: Ağlamak Yok

19 Mayıs: Benim Mutlu Ailem

20 Mayıs: 1917

21 Mayıs: Odaklan Babaanne

22 Mayıs: Farha

23 Mayıs: Bütün Bir Ömür

24 Mayıs: Işığın Muhafızı

25 Mayıs: Bir Umut

26 Mayıs: Üniversitede İkinci Yılım

27 Mayıs: Kurban

28 Mayıs: Balıklara Nasihat

29 Mayıs: Sevgili Gloria

30 Mayıs: Armonika

31 Mayıs: Pıtırcık: Hazine Avı