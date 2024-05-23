Mehmet Güleryüz’ün " Yurt Resimleri" adlı belgeseli Art Contact’da

Belgesel 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 13.00’de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Art Contact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında gösterilecek.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Art Contact etkinliği kapsamında yönetmen Mehmet Güleryüz'ün Yurt Resimleri adlı belgeseli gösterilecek. Belgesel genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınma hamlelerinin yanı sıra kültürel kalkınmaya ve milli bir sanat politikası geliştirmeye yönelik yurt gezileri ve bu gezilerin neticesinde ortaya çıkan yurt resimlerini konu alıyor.

Yurt gezilerinin amacı Anadolu'ya gönderilen resim ve heykel sanatçılarının bir yandan Anadolu'nun doğal ve kültürel dokusunu eserlerine yansıtmaları bir yandan da gittikleri yerlerde halka plastik sanatlar konusunda bilgi vermeleri olarak özetlenebilir.

1938-1943 yılları arasında gerçekleşen bu gezilere katılan ressamlar; Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hikmet Onat, Saim Özeren, Cemal Tollu, Sami Yetik, Feyhaman Duran, Ali Avni Çelebi , Mahmut Cuda, Zeki Kocamemi , Hamit Görele, Seyfi Toray,Refik Epikman, Malik Aksel, Turgut Zaim, Sabiha Rüştü , Cevat Çoşkun, Ali Karsan, Ayetullah Sümer, Zeki Faik İzer, Abidin Dino ve Arif Kaptan.

Ressamlar Edirne, Çorum, Bursa, Konya, Hakkari, Antalya, Burdur, İzmir, Gaziantep, Malatya, Bilecik, Trabzon Bitlis, Rize, Erzurum, Çankırı, Diyarbakır, Hatay, Ankara, Sivas, Denizli, Kayseri, Kırşehir, Zonguldak Sinop, Bolu, Afyon, Eskişehir, Balıkesir, Kastamonu ve Çanakkale’ye giderek pek çok resim yaptılar.

Belgesel de konuşmacı olarak Prof. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Kemal İskender, Haydar Şişman, Akın Aksu ve Zafer Bilgin yer aldılar.

Belgeselin senaryosunu Feza Sınar yazdı.