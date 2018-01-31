Pertek ilçesi kırsalındaki operasyonda arama yapılan bir evde, Ortaçağ'da tahıllar ile sıvı ürünleri saklamak için kullanılan bir metre 45 santimetre uzunluğunda Pithos (hububat küpü) ele geçirildi

Tunceli'nin Pertek ilçesi kırsalında, teröristlere yönelik operasyon yürüten Mehmetçik, Ortaçağ'da tahıllar ile sıvı ürünlerin saklanması amacıyla kullanılan dev bir Pithos (hububat küpü) ele geçirdi.



Teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla ilçenin kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce gerçekleştirilen operasyonda bir evde arama yapıldı.



Aramada, büyük bir Pithos bulan Mehmetçik, söz konusu eseri bulunduğu alandan titizlikle alıp İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim etti.



Bu kurumdaki inceleme sonucu Ortaçağ dönemine ait olduğu anlaşılan Pithos'un, 95 santimetre karın çapında ve bir metre 45 santimetre uzunluğunda olduğu belirlendi.



Bu özellikleri bakımından bölgede şu ana kadar tek parça halinde bulunan Ortaçağ dönemine ait en büyük Pithos olduğu anlaşılan tarihi eser, kuruluş aşamasında olan Tunceli Kent Müzesi'nde sergilenecek.



Ortaçağ'da tahıl ürünleri başta olmak üzere şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerinde depolanmasında kullanılan büyük bir küp olan Pithos'un, Kent Müzesi açılana kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde muhafaza altına alınacağı kaydedildi