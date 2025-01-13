Menajer Ayşe Barım'la ilgili son dakika gelişmesi

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ayşe Barım'a, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Menajer Ayşe Barım'la ilgili son dakika gelişmesi
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ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi!Oyunculuk sektöründeki tekelleşmeye tepkiler büyüyor: Ulusal Kanal o isimleri derledi!Medya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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