Meraklılarına yeni rota: Karkamış Arkeopark

Yakındoğu Arkeolojisi'nin en önemli yerleşimlerinden biri olan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki arkeoparkta bu yılki kazı çalışmaları tamamlandı. 10'dan fazla medeniyete ev sahipiliği yapan Karkamış Arkeopark, büyülü ve gizemli bir tarihin kapısını aralıyor. Fıratın kaplumbağası görmek isteyenler için yeni bir tarih rotası olarak ziyaretçilerini bekliyor. Ekrem Demir'in özel haberi.





Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marchetti'nin başkanlığında 25 kişilik uzmanın yanı sıra yaklaşık 30 işçi kazılarda çalıştı.



Antik kentin 65 hektarı Karkamış tarafında yer alırken 35 hektarı da Suriye tarafında Jerablus sınırları içinde bulunuyor. Sınır bölgesinin mayınlı olması nedeniyle kazılar 2011 yılında mayınların temizlenmesinden sonra başladı.



Jerablus tarafında kazı alanı yapılaşma tehdidi altında, imkânlar çerçevesinde korunmaya çalışılıyor. Kazıların sonunda tamamlanması planlanan Karkamış Arkeopark, Hitit İmparatorluğu ve Demir Çağı dönemine ışık tutacak.



Bologna Üniversitesi'nden Karkamış Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marchetti mayıs ayında uluslar arası bir açılış yapmaya hazırlandıklarını söyledi.



Turistlerin ziyaretine de açılan Karkamış Arkeopark'a gelenler MÖ.900 yılına ait iki büyük kireçtaşı ortostat üzerinden biri kanatlı boğa, diğeri kanatlı geyik-tanrıyla bir bazalt taş üzerinden aslan tasvirini, saray ve tapınak kalıntılarını, eski kazı evini, Roma sütunlu caddeyi, heykelleri ve kartal başlı grifon kabartmalı duvarları görebilecekler.



Adı Karkamış'la anılan Arabistanlı Lawrence'in yaşadığı evin kalıntıları da kazılırken Lawrence'in 1. Dünya Savaşı çıkana kadar burada yaşadı. belirlendi.



Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, tarih meraklılarının Karkamış Arkeopark'ı tur planlarına eklemesini istiyor.





HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

ulusal.com.tr Tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı yerde bu seneki kazılar tamamlandı. Suriye sınırıyla Fırat'ın batı yakasının kesiştiği noktada bulunan Gaziantep'in tarihi Karkamış ilçesinde 2011 yılından beri devam eden kazıların bu seneki bölümü tamamlandı.Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marchetti'nin başkanlığında 25 kişilik uzmanın yanı sıra yaklaşık 30 işçi kazılarda çalıştı.Antik kentin 65 hektarı Karkamış tarafında yer alırken 35 hektarı da Suriye tarafında Jerablus sınırları içinde bulunuyor. Sınır bölgesinin mayınlı olması nedeniyle kazılar 2011 yılında mayınların temizlenmesinden sonra başladı.Jerablus tarafında kazı alanı yapılaşma tehdidi altında, imkânlar çerçevesinde korunmaya çalışılıyor. Kazıların sonunda tamamlanması planlanan Karkamış Arkeopark, Hitit İmparatorluğu ve Demir Çağı dönemine ışık tutacak.Bologna Üniversitesi'nden Karkamış Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marchetti mayıs ayında uluslar arası bir açılış yapmaya hazırlandıklarını söyledi.Turistlerin ziyaretine de açılan Karkamış Arkeopark'a gelenler MÖ.900 yılına ait iki büyük kireçtaşı ortostat üzerinden biri kanatlı boğa, diğeri kanatlı geyik-tanrıyla bir bazalt taş üzerinden aslan tasvirini, saray ve tapınak kalıntılarını, eski kazı evini, Roma sütunlu caddeyi, heykelleri ve kartal başlı grifon kabartmalı duvarları görebilecekler.Adı Karkamış'la anılan Arabistanlı Lawrence'in yaşadığı evin kalıntıları da kazılırken Lawrence'in 1. Dünya Savaşı çıkana kadar burada yaşadı. belirlendi.Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, tarih meraklılarının Karkamış Arkeopark'ı tur planlarına eklemesini istiyor.