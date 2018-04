AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 3. sınıf öğrencisi Özkan, 7 bin parçayla yaptığı "Merkür"den sonra 5 bin hurda parçadan "Venüs" ismini verdiği ikinci büyük eserini oluşturdu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 3. sınıf öğrencisi Cem Özkan, geçen yıl 7 bin parçayla yaptığı "Merkür"den sonra 5 bin hurda parçadan "Venüs" ismini verdiği ikinci büyük eserini ortaya çıkarttı.



Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi'nde bir tanıdığına ait atölyede hurda malzemelerden metal heykeller yapan ve eserlerini sosyal medya aracılığıyla paylaşan 25 yaşındaki Özkan, birçok sanatseverin ilgisini çekmeyi başardı.



"Merkür" adındaki 7 bin metal parça kullanarak ortaya çıkardığı metal at ile metal boğa eseri, 8-12 Kasım 2017'de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerin beğenisine sunan Özkan, 5 aylık çalışma sonunda 5 bin hurda demirden, doğanın enerjisini ve hareketini göstermek için iş makinelerinde bulunan bar basınç borularını da kullandığı "Venüs" isimli atını oluşturdu.



Sanatseverlerce beğenilen Merkür ve Venüs'ün yanı sıra "boğa, astronot, el, savaşçı, gemi" gibi birbirinden farklı, görkemli metal heykellerini ilk kez bir arada 15-18 Mart'ta Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayında izlenime sunan Özkan'ın eserleri yoğun ilgi görüyor.



Genç heykel sanatçısı Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın gücünü yansıtmak için bir materyal aramaya başladığını belirterek zamanla gücü metalde bulduğunu söyledi.



Metal üzerine 6 yıl çalışmalar yaptığını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:



"Gecemi gündüzümü metal üzerine harcadım. Metal bir malzemeyi gördüğümde neyi nerede kullanacağım zihnimde hemen canlanıyor. Küçük notlar alıyorum. Bir tasarım yapmıyorum çünkü tasarımın beni kısıtladığına inanıyorum. Kafamda parçaları bir yere koyduğumda hemen gelip işe başlıyorum. Ne kadar fikir sahibi olduğumu görmek için ilk metal atım Merkür'ü yaptım. Üzerinde çalıştığım her eser bana yeni bilgiler öğretiyor. Yanımda bir eğitici olmamasına rağmen yaptığım büyük işler bana önemli katkı sağlıyor. Daha sonra tasarladığım Venüs'te, Merkür'ü yaptığım parçaların yanı sıra iş makinelerinde bulunan bar basınç borularını kullandım. Bu borularda eserlerimde hareketi daha iyi göstermeyi planladım."



Merkür adlı eserinin Venüs'e ilham olduğunu aktaran Özkan, "At figürünün doğadaki enerjisini ortaya çıkartmak istedim. İnsanlar yaptığım metal ürünleri gördüğünde çok hoşlanıyor. Metalin gücünü hissediyorlar." dedi.



Özkan, hiçbir metal malzemeyi atmaya kıyamadığını anlatarak "Bunları kullanarak ortaya bir iş çıkarttığımda etraf adeta tertemiz oluyor. Bu da bir heykel yaparken çok fazla malzeme kullandığım anlamına geliyor." diye konuştu.



Bu işi yapmak ve bu alanda yeni kazanımlar sağlamak isteyenlere eğitim verilebileceğini dile getiren Özkan şunları kaydetti:



"Gelecekte sürekli çalışan ve işini severek yapan insanlarla bir arada yeni ürünler ortaya çıkartmak istiyorum. Düzenli ve planlı bir şekilde işlerimi yapmak istiyorum. Yurt dışına da gidebilirim. Üzülerek söylüyorum ama orada böyle şeylere daha çok önem veriyorlar."