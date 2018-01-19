Merkez Akdeniz ilçesindeki su kanalında mahsur kalan köpeğin bulunması için itfaiye ekipleri ve gönüllüler seferber oluyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düştüğü kanalda 6 gündür mahsur kaldığı düşünülen köpeği arama çalışmaları gönüllülerin de desteğiyle sürüyor.



Mersinli Ahmet Caddesi'nden geçen ve bir bölümü kapalı olan kanala bir sokak köpeğinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi.



Bölgeye yönlendiren itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalardan sonuç alamadı.



Bunun üzerine bir grup hayvansever "Can" adını verdikleri köpek için 6 gün boyunca sırayla kanal çevresinde nöbet tutmaya başladı.



Arama ekibinin gönüllülerinden Zübeyde Kıvanç, AA muhabirine, insanları görünce köpeğin korkup kanalın üstü kapalı olan bölümüne kaçtığı, hayvanın sadece pati izlerine rastlandığını söyledi.



Yemek kokusuna gelmesi için vinç yardımıyla kanala içerisinde mama olan kafes indirildiğini anlatan Kıvanç, köpek bulununcaya kadar kanal çevresindeki nöbetlerinin süreceğini kaydetti.