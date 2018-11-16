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Mersin'de Narenciye Festivali hazırlıkları

Mersin'i festival heyecanı sardı. Türkiye'nin narenciye deposu olan kentte düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali için yapılan hazırlıkları izledik.

Mersin'de Narenciye Festivali hazırlıkları

Ülkemizde narenciyenin yüzde 55'ini üreten Mersin harıl harıl Narenciye Festivaline hazırlanıyor. 

17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Festival alanı için Adnan Menderes bulvarında bulunan Kültür park seçildi. 

Ulusal Kanal ekibi de Festival çalışmalarını yerinde izledi.

Mersin Valiliğinin öncülüğünde gerçekleşecek festivale başta belediyeler olmak üzere Mersin'deki hemen hemen tüm kurumlar destek veriyor. 

30'a yakın ülkede 700'e yakın gösteri sanatçısı katılacağı festivalde kurum da stant açacak. 

Üreticisinden, öğrencisine, kadınından erkeğine her kesimden yüzlerce Mersin'li tonlarca narenciye ürününü kullanarak çeşitli figürler oluşturdu. 

Portakal, Mandalina ve Greyfurt kullanılarak yapılan, helikopter, tren, gemi, köprü, ahtapot, semazen, kayık, yel değirmeni gibi figürler alanı gezen vatandaşlar tarafımdan çok büyük ilgi görüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mersin #narenciye festivali
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