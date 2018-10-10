Mersin'de köylü kadınların kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek. Ümmüye Teyze ile ünlenen tiyatro topluluğu 2 oyunu ile Almanya'da düzenlenecek Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali'nde yer alacak.

Ümmiye Teyze ve köylü kadınlardan ulaşan tiyatro ekibi adını önce Türkiye'ye, sonra dünyaya duyurdu.



Tamamı köylü kadınlardan ulaşan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, Türkiye'yi Avrupa sahnesinde temsil etmeye hazırlanıyor.



Tiyatro aşığı ekip Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali'ne katılacak. Festival 16 Kasım-8 Aralık tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.



"Baba ben geldim" ve "Başardık" adlı oyunlarıyla sahne alacak olan ekip, çok heyecanlı.



Ekipten Ümmiye Koçak, bir reklam filminde ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile de kamera karşısına geçmişti. Koçak, festival için yaptıkları hazırlıkları anlattı.



Koçak, hikayelerini dünyanın dört bir yanına duyurmak istiyor. Hedefleri kırsaldaki kadınlara rol model olmak.



Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, hikayelerine destek olmak isteyenlerden sponsor desteği bekliyor.





ulusal.com.tr