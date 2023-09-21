Mesudiye’de Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Forum

Cumhuriyet’in 100. yıldönümünü kutlamak için, küçük bir Karadeniz ilçesi olan Mesudiye’de uluslararası bir Forum düzenlendi.Türkiye’de bir başka benzeri bulunmayan Mesudiye Kurultayı’nın 33 senedir aralıksız sürdürüldüğü Ordu’nun Mesudiye ilçesinde, burada elde edilen başarının etkisiyle Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünde Dünya Demokrasi Forumu (DDF’2023) gerçekleştirildi.

“DÜNYA DEMOKRASİ FORUMU” CUMHURİYETİN 100. YILINA ARMAĞAN EDİLDİ

Yoğun katılım ve ilgiyle tamamlanan Dünya Demokrasi Forumu’nda “Dünya’nın Demokrasi Haritası ve Geleceği”, “Demokrasi’nin Güncel Sorunları”, “Demokrasi ve Ekoloji/İklim Değişimi ve Gıda Güvencesi”, “Demokrasi ve Ekonomi/İş Dünyası”, “Demokrasi ve Yerel Yaşam/Yerel Yönetim”, “Demokrasi ve Sivil Toplum”, “Demokrasi ve Katılım” konuları tartışıldı. Forum Türkçe ve İngilizce dillerinde yapıldı ve dinleyiciler simultane çeviriyle tartışmaları izledi. Forum sonrasında konuşma özetleri bir kitap halinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacak.

Forum hakkında bilgi veren Dünya Demokrasi Forumu (DDF’2023) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, şu bilgileri paylaştı:

“2002 yılında kurulan ve kar amacı gözetmeyen gönüllü bir organizasyon olan Mesudiye Gelişme Vakfı (MEGEV) olarak Dünya Demokrasi Forumu’nu 14-16 Eylül 2023 tarihleri arasında Mesudiye Yılmaz Korkmaz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik. Açılış programında CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mesudiye Kaymakamı Bahri Gökalp, Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer ile Dünya Demokrasi Forumu Danışma Kurulu Başkanı Oktay Ekşi konuşmalarını gerçekleştirirken, yurtiçinden ve yurtdışından akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Çoğu bilim insanı olmak üzere 27 Türk ve Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Asya'dan 8 yabancı olmak üzere toplam 35 konuk 2 gün boyunca süren panellerde görüşlerini açıkladılar.”

“DEMOKRASİYİ YENİDEN KEŞFETMEMİZ GEREKİYOR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına armağan etmek üzere Forumun düzenlenme kararının alındığını ifade eden Ekşi, “Kültür Bakanlığı’na bir proje sunduk. Bakanlık projeyi benimsedi. Türkiye Demokrasi Formu, Avrasya Demokrasi Formu ve Dünya Demokrasi Formu olarak 3 aşamalı bir yol haritası çizildi. 2013 ve 2015 yıllarında Türkiye Demokrasi Forumu’nu yaptık. Avrasya Demokrasi Forumu’nu Covid-19 salgını ve başka nedenlerle gerçekleştiremedik. Fakat 2023 yılına gelince bu forumu yapalım dedik ve forumumuzu gerçekleştirdik. Bunun benzeri iki forum var. Birisi her yıl Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu. Orada daha çok iş dünyası toplanıyor. Bir de Sosyal Forum var. O da her yıl toplanıyor. Fakat Demokrasi Forumu yok. Biz aslında bu forumun onlara alternatif değil ama onlarla birlikte yürüyen dünyanın bir başka gerçeğini gündeme taşıyan üçüncü bir forum olmasını diliyoruz. Günümüz dünyasının ‘yeterince demokratik’ olduğunu söyleyemiyoruz. Tam tersine dünya demokrasi indeksinin gerilediğini görüyoruz. Günümüz dünyasında yeterince gelişmişlikten de söz edemiyoruz. Tam tersine insani gelişme indeksinin gerilediğini izliyoruz. Ekolojik açıdan ise iklim değişikliği kapımızı çalıyor. Dünya genelinde gıdaya erişim giderek zorlaşıyor. Bu küresel sorunlar hepimizi endişelendirmeye devam ediyor. Güvenli geleceğe giden yol demokrasiden geçiyor. Başka bir deyişle, demokrasiyi yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Bu nedenlerle Dünya Demokrasi Forumu’nda bir araya geldik.” dedi.

TÜRKİYE VE YURTDIŞINDAN ÖNEMLİ İSİMLER FORUM’A KATILDI

Forumun ilk günü olan 14 Eylül’de; Gazeteci-Yazar Oktay Ekşi, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu; Nişantaşı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çiğdem Üstün, Şili Pontifica Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Altman Olin, Gana’dan (Afrika) Motion Hareketi Kurucusu Max Koffi, Ankara Medipol Üniversitesi’nden Dr. M. Minhaj Khan (Hindistan), Sabancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Berk Esen, Beykoz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kasım Ahmet Han ile Prof. Dr. Burak Küntay, Sabancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özge Kemahlıoğlu, Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun, Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İnci Gökmen, Karadeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Sorumlusu Keigo Obara (Japonya), ABD Tarım Bakanlığı’ndan Tarım Ateşesi Michael G. Francom, Birleşmiş Milletler UNDP-GEF Programı’ndan Gökmen Argun. Yazar İbrahim Gündüz oturum başkanı ve konuşmacı olarak panellerde görev yaptı.

Forumun 2. günü 15 Eylül’de ise; Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kırklareli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Alçın, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren, Kalkınma Atölyesi’nden Ertan Karabıyık, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Samet Aktaş, Işık Üniversitesi’nden Doç. Dr. Seda Demiralp, Marymont Üniversitesi’nden (ABD) Prof. Dr. Sarah Fischer, Mesudiye Güzelce Köyü Derneği Başkanı Av. Seval Adalı, Ankara Kent Konseyi’nden Halil Ecer, Mimar Nevzat Sayın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Birmingham Üniversitesi’nden (İngiltere) Prof. Dr. Vivien Lowndes, Işık Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rabia Karayaka Polat, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mine Eder, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, Oy ve Ötesi Derneği Başkan Yardımcısı Hande Turan, Tunus İnsan Hakları Birliği’nden Najet Zammouri, Mesudiye Güzle Köyü Derneği Başkanı Necla Yılmaz ve Sivil Sayfalar’dan Rümeysa Çamdereli forum programında söz aldılar. Panellerde sunum yapan konuşmacılara vakıf temsilcilerince sertifika verildi.