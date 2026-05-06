Met Gala’da moda tarihine geçecek anlar! İşte sanat eserlerinden ilham alan 8 kombin

Her yıl moda dünyasının zirvesini belirleyen Kostüm Enstitüsü açılışı, bu kez tasarımın sanatsal kökenlerine inen iddialı silüetlere sahne oldu. Özel davetliler, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan referanslara sahip kostümleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Simge Sarıyar
Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü'ndeki en yeni serginin açılışını işaret eden organizasyonda, bu yılki tema "Moda Sanattır" idi. Her yıl Mayıs ayının ilk Pazartesi günü düzenlenen etkinlik, modayı sanatsal bir eksende merkeze alıyor.

Söz konusu etkinlik, Anna Wintour'un onayladığı davetli listesinde yer alan ünlüler için özel bir vitrin işlevi görüyor. Organizasyon bu isimlere; kendilerinin ve stil ekiplerinin bulabileceği en göz alıcı, fantastik, coşkulu, eğlenceli, absürt ve bazen de entelektüel kıyafetlerle Met merdivenlerini tırmanma şansı sunuyor.

Met Gala'nın en çarpıcı sekiz görünümüne ilham veren sanat eserleri, etkinliğin temel estetik vizyonunu ortaya koydu.

İşte BBC'nin derlemesine göre, sanat eserlerinden ilham alan o sekiz kıyafet.

Lena Dunham / Judith'in Holofernes'i Öldürmesi, Artemisia Gentileschi

Hunter Schafer / Mäda Primavesi, Gustav Klimt

Rosé / Georges Braque'ın Kuşlar tablosu

Dree Hemingway / Marchesa Brigida Spinola-Doria, Sir Peter Paul Rubens

Julianne Moore / Madame X, John Singer Sargent

Ciara / Nefertiti Büstü

Heidi Klum / Örtülü Kadın, Raffaelle Monti

Anne Hathaway / Chevron Grubu'na atfedilen pişmiş toprak çan krater (MÖ 350-325 civarı)

