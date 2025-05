Metal devleri İstanbul’da sahnede! Avenged Sevenfold ilk kez Türkiye’ye geliyor

Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde 2000 yılında kurulan ve kısa sürede modern metalin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Avenged Sevenfold, Türkiye’deki ilk konseri için geri sayıma geçti. 4 Haziran’da İstanbul Lifepark’ta gerçekleşecek konser, grubun sadık hayranları için tarihi bir buluşma olacak.

MİLYONLARIN DİNLEDİĞİ ALBÜMLERLE SAHNEDE OLACAKLAR

"Nightmare", "Hail to the King" ve "The Stage" gibi hit albümleriyle dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Avenged Sevenfold, sahnede bu efsane parçaları seslendirecek. Konser, sadece grubun Türkiye’deki ilk performansı olmasıyla değil, aynı zamanda güçlü sahne şovlarıyla da büyük heyecan yaratıyor.

Progresif rock, metalcore ve heavy metal gibi farklı tarzları bir araya getirerek kendine özgü bir müzik dili yaratan grup; vokalist Shadows, gitaristler Synyster Gates ve Zacky Vengeance, bas gitarist Johnny Christ ve davulcu Brooks Wackerman’dan oluşuyor.

%100 Metal sunumuyla gerçekleşecek bu özel konserin biletleri, Biletix ve Passo üzerinden satışa sunuldu.