Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 20 Eylül'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Metin Arolat, İzmir'de toprağa verildi. Cenaze törenine, sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenleri de katıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı
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Ünlü şarkıcı Metin Arolat, 20 Eylül'de İstanbul'da sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşmış ve yere yığılmıştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

52 yaşında yaşama gözlerini yuman Metin Arolat için İzmir'de Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenlerinin katıldığı törende, Arolat'ın ablası Fatoş Alkan taziyeleri kabul etti.

Arolat'la 30 yıllık arkadaşlıkları olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca, "Her çalıştığı sektörde çok sevilen biriydi. En son geçen hafta konuşmuştuk. Filmlerle ilgili konuşmuştuk. Film yollamıştı, hala izlemedim, izleyeceğim. Kabul süreci hiç kolay değil. Ölüm hepimize ama bu kadar erken beklediğimiz bir şey değildi." diye konuştu.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

Şarkıcı, oyuncu Gökhan Keser de Arolat'ın çok kıymetli, herkesin tanıması gereken bir insan olduğunu ifade ederek, "En son 3-4 gün önce konuşmuştuk. Son 5 yıldır çok yakın görüşüyorduk. Herkesin çok fazla karşısına çıkmayan, bu dönemde böylesine temiz kalmış nadir bir karakterdi." dedi.

Metin Arolat'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığında defnedildi.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 3

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı.

Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza attı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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