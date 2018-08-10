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MFÖ açık havada konser verdi

Son olarak "Kendi Kendine" albümüne imza atan pop-rock müzik grubu MFÖ, sevenleriyle buluştu.

MFÖ açık havada konser verdi

Pop-rock müzik grubu MFÖ, Atlantis tarafından organize edilen "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne aldı.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, eski ve yeni şarkılarını seyircilerle birlikte söyledi.

Grup, "Ele Güne Karşı", "Tam Ortasındayım", "Sarı Laleler", "Yalnızlık Ömür Boyu" ve "Diday Diday Day" gibi çok bilinen eserlerini seslendirdi.

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği ve ünlü isimlerin de katıldığı konser, yaklaşık 3 saat sürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #mfö #konser
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