MFÖ, Harbiye'de hayranlarıyla buluştu

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ, "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri"nde konser verdi.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ, hayranlarıyla buluştu.

Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri"nin ilk gecesinde sahne alan topluluk, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, aralarında "Sarı Laleler", "Yaşın 19", "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Mecburen", "Yandım", "Ele Güne Karşı", "Güllerin İçinden" adlı şarkılarının da olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.

Unutulmaz şarkıların hikayelerini izleyenlerle paylaşan Alanson, ilk defa koroyla sahneye çıktıklarını belirterek, "Eskiden sadece önümüzde siz değerli dinleyicilerimizden oluşan bir koro olurdu. Bugünse önlü arkalı koromuz var." dedi.



"Biz aşk şarkıları yazarız"

Mazhar Alanson, şarkı sözlerini gidip gördüğü yerlerden esinlenerek yazdığını vurguladı.

"Yandım" şarkısına ilişkin özellikle sosyal medyada çıkan bazı eleştirilere de değinen sanatçı, şunları kaydetti:

"New York'a gitmişim. New York Sokakları diye bir şarkı sözü getirmişim. Ondan sonra Ankara'dan İstanbul'a gelmişim, 'Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da' şarkısının sözlerini yazmışım. 1974’te Bodrum'un o zamanki haline yönelik 'Bodrum' şarkısını yapmışım. Yani bazı yerlerden etkileniyorum. Hindistan'a gittim, 'Hindistan' diye parçam vardı. Başka bir yere gittiğimde de bir iki satır da oradan almışım. Aman ortalık birbirine girdi sosyal medyada. Ben sanatçı olarak baleye de gitsem, bir iki satır da oradan alırım. Bunlar gayet normal şeylerdir. Siz şarkıya bakın. Aşk şarkısıdır bu. Biz aşk şarkıları yazarız. Biz üçümüz de aşıklarız. Aşıklara laf etmeyin."

İki saati aşkın süren konserde, MFÖ grubu ilk kez kendilerine eşlik eden "Çok Sesli Renkler Korosu" ile aynı sahneyi paylaştı. Şef Turhan Yükseler yönetimindeki koroda, 4 soprano, 4 alto, 4 tenor, 4 bariton-bas sanatçı yer aldı.