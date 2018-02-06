Çekimleri doğduğu Kayseri'nin Ağırnas kasabasının yanı sıra İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirilen 60 dakikalık belgeselde, Mimar Sinan'ın çocukluğunu Mehmet Öztürkan, gençlik dönemini Erkan Çelik, yaşlılığını ise Kamil Coşkun Çetinalp canlandırıyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli eserlere imza atan Mimar Sinan'ın hayatı belgeselleştirildi.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kanuni Sultan Süleyman, 2'inci Selim ve 3'üncü Murad dönemlerinde "Mimar Başı" olarak adlandırılan Mimar Sinan'ın hayatı "Mimarların Piri Sinan" adıyla belgesel olarak hazırlandı.



MG Yapım ve PRD ortak yapımı olan belgeselin yönetmen koltuğunda Mesut Gengeç oturuyor. Genel koordinatörlüğünü Bülent Günal'ın, proje sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın'ın üstlendiği belgesel, döküdrama yöntemiyle çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Gengeç, şunları kaydetti:

"Sadece Türk değil dünya mimarlık tarihine adını altın harflerle yazdıran bir dahinin hayatını anlatmaya çalıştık. Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ürünü olan 'Mimarların Piri Sinan' belgeselinde pek çok soruya da cevap arıyoruz. Mimar Sinan'ın etnik kökeni neydi, eserlerinde Erciyes'in nasıl bir etkisi vardı, Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan 4911 numaralı el yazması Tezkiterü'l Bünyan'ın sayfa kenarlarına not düşen Mimar Sinan mıydı, Ayasofya'yı geçmek için neler yaptı, kendinden sonra gelecek nesillerden tek isteği neydi ? Bu sorulara ve dahasına belgeselimizde yanıt bulmaya çalıştık."

Çekimleri doğduğu Kayseri'nin Ağırnas kasabasının yanı sıra İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirilen 60 dakikalık belgeselde, Mimar Sinan'ın çocukluğunu Mehmet Öztürkan, gençlik dönemini Erkan Çelik, yaşlılığını ise Kamil Coşkun Çetinalp canlandırıyor.

Belgesel, Sinan'ın biyografisi olarak kabul edilen ve nakkaş-şair Mustafa Sai Çelebi tarafından kaleme alınan "Tezkiretü'l Bünyan" adlı eserden uyarlandı. Belgeselin müziklerini ise Yıldıray Gürgen hazırladı.

Mimar Sinan'ın hayatının bilinmeyen yönlerini ve eserlerini ele alan belgeselde, Mimar Sinan Vakıf Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suphi Saatçi, sanat tarihçisi Selçuk Mülayim, mimar Dr. Sinan Genim, mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Afife Batur ve Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demet Binan görüşlerini paylaştı.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün sanatçıları desteklemek için yürüttüğü "GENÇDES" programı kapsamında gerçekleştirilen belgesel, uluslararası festivallerde de izlenime sunulacak.

