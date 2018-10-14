Kavuklu Hamdi ve İsmail Dümbüllü'nün ardından meddahlık geleneğini sürdüren ve son temsilcilerinden olan Erol Günaydın, vefatının altıncı yılında anılıyor.

Yönetmen, senarist ve oyuncu Erol Günaydın, vefatının altıncı yılında anılıyor.



Kavuklu Hamdi ve İsmail Dümbüllü'nün ardından meddahlık geleneğini sürdüren ve son temsilcilerinden olan Günaydın, 16 Nisan 1933 yılında Trabzon Akçaabat'ta doğdu.



Günaydın, 8 yaşında geldiği İstanbul'da ilk eğitiminin ardından Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak öğrenim gördü ve tiyatroya olan ilgisi nedeniyle okulun tiyatro kulübüne üye oldu. Askerliğini ise Ağrı'nın Diyadin İlçesi Yukarı Biligan Köyü'nde yedek subay öğretmen olarak yaptı.



Profesyonel oyunculuğa 1955 yılında başladı



Profesyonel oyunculuğa 1955'te Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosu'nda sahnelediği Philip King'in "Papaz Kaçtı" adlı oyunuyla başlayan Günaydın, Ankara Devlet Tiyatrosu ile "Ses" ve "Şan Tiyatrosu"nda da görev aldı.



Lise eğitiminden gelen Fransız ekolüyle geleneksel oyunculuğu birleştiren ve sinema sektörüne 1960 yılında adım atan Erol Günaydın, ilk olarak "Yeşil Kurbağalar" adlı sinema filminde rol aldı. Günaydın, Halide Edip Adıvar'ın eserinden 1967'de sinemaya uyarlanan "Sinekli Bakkal" adlı filmde canlandırdığı "Kız Tevfik" karakteri ile hafızalara kazındı.



Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan Günaydın, Cemal Reşit Rey'in müziklerini hazırladığı "Yaygara" (1970), "Uyy Balon Dünya" (1970) ve "İstanbul Masalı" (1971) adlı müzikaller ile 1965'te Haldun Dormen'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Güzel Bir Gün İçin" adlı filmin senaryosunu kaleme aldı.



160 yapımda rol aldı



Televizyon dizileri ve video yıllarının dışında, seslendirmelerle birlikte 160 yapımda görev alan Erol Günaydın, 70'ten fazla da sinema filminde farklı rollerle izleyici karşısına çıktı.



Atıf Yılmaz, Nişan Hançer, Aram Gülyüz, Yılmaz Atadeniz, Erdoğan Tokatlı ve Duygu Sağıroğlu gibi birçok yönetmenle çalışan sanatçı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra çocukların ilgiyle izlediği çizgi film kahramanı ''Ayı Yogi'', "Yüzüklerin Efendisi" filmlerinde "Bilbo Baggins", "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" filminde "Büyükbaba Joe" ile "Up-Yukarı Bak" adlı filmin baş karakteri "Carl", "Hz Muhammet Son Peygamber" adlı çizgi filmde Ebu Talib'i seslendirdi. Ayrıca Günaydın, çok sayıda meddah gösterisi ve Nasrettin Hoca oyunu sahneledi.



Oyunculuğunda mimikleriyle cümle kurduğu dile getirilen Günaydın, başta TRT'de yayınlanan "Çiçek Taksi" olmak üzere aralarında "Mahallenin Muhtarları", "Akasya Durağı", "Cennet Mahallesi" ve "Bir Demet Kahkaha"nın da olduğu birçok dizide canlandırdığı karakterlerle seyircinin beğenisini kazandı.



Muhsin Ertuğrul, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Ergin Orbey, Ferhan Şensoy gibi usta isimlerle çalışan oyuncu, Athena, Fatih Erkoç ve Emre Altuğ gibi birçok sanatçının klibinde de rol aldı.



Vefat edene kadar sahnede kalmaya devam eden Günaydın, yaşamı boyunca "İsmail Dümbüllü Ödülü", "Altan Erbulak Oyunculuk Ödülü", "Gazeteciler Cemiyeti Oyunculuk Ödülü", "Nasrettin Hoca Oyunculuk ve Yaşam Boyu Sanat Ödülü", "Karagözcüler Derneği Yaşam Boyu Sanat Ödülü", "Güzel Bir Gün İçin" filmiyle, 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ve "Yardımcı Oyuncu" ödülleri, "Oliver" adlı müzikaldeki rolüyle "İlhan İskender Ödülü", 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de "Yıldırım Önal Anı Ödülü"nün de aralarında bulunduğu birçok ödüle layık görüldü.



Üç çocuk babası olan Günaydın, 15 Ekim 2012 tarihinde 79 yaşında İstanbul'da vefat etti. Sanatçı, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.



Usta oyuncunun rol aldığı bazı yapımlar ise şöyle:

"Soyut Padişah" (tiyatro) , "Yaygara Yetmiş" (tiyatro), "İstanbulu Satıyorum" (tiyatro), "Yolcu" (tiyatro), "Martı" (tiyatro), "Kalbin Sesi Halkın Gözü", "Bir Ömrün Bedeli" (dizi), "Mahallenin Muhtarları" (dizi), "Rüstemin Gazinosu" (dizi), "Güneşi Gördüm" (film), "Orada", "Kanal-İ-zasyon" (film), "Yedi Kocalı Hürmüz" (film), "Balkan Düğünü"(film)