İBB Kültür AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla dünya ülkelerinin çocuk halk oyunları ekiplerini İstanbul'da ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla dünya ülkelerinin çocuk halk oyunları ekiplerini İstanbul'da ağırladı.



Miniatürk'te gerçekleştirilen "Miniatürk 9. Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Gösterisi" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra çocukların mehter gösterisi sunduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Turistler ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türkiye, Makedonya, KKTC, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Macaristan, Ukrayna, Bosna Hersek, Arjantin ve Endonezya’dan çocuk halk oyunları ekipleri, kendi kültürlerini yansıtan özgün, yerel danslarını sahneledi.







İBB Miniatürk İşletme Müdürü Resul Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen festival çerçevesinde çoğunluğu Türk cumhuriyetleri olmak üzere çeşitli ülkelerden çocukları İstanbul'a davet etiklerini anlattı.



Erkan, konuklarının bir hafta boyunca İstanbul'da çeşitli yerlerde etkinlikler gerçekleştirdiğini, bir günlerini de Miniatürk'e ayırdıklarını belirtti.



Folklorun bütün ülkelerde aynı tabandan beslendiğini söyleyen Erkan, "Bu kapsamda biz de bu çocukları Türkiye'de ağırlamak, Türk kültürünü göstermek, onlara İstanbul'u gezdirmek ve bu çerçevede onların kültürlerini insanlarımıza gösterip sergilemek için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bütün amacımız çocukların birbiriyle entegrasyonunu sağlamak." şeklinde konuştu.