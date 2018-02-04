Mısır'da yapılan kazılarda 4 bin 400 yıllık antik mezar bulundu. Mısırlı arkeologlar mezarın bir rahibeye ait olabileceğine işaret ediyor.

Mısır'ın binlerce yıllık uygarlık tarihi bizlere her gün yeni bir keşif olanağı sağlıyor. Arkeologlar son olarak 4 bin 400 yıllık bir mezar ortaya çıkardı. Mezarın bir rahibeye ait olabileceği ihitimali üzerinde duruluyor.



Araştırmacılar, Kahire yakınlarında bulunan mezarın, iyi korunmuş ve nadir bulunan duvar resimleriyle süslü olduğu belirtiyor.



Mısır Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mezarların Gize Piramitleri yakınlarında yapılan kazı çalışmalarında keşfedildiği bildirildi.



Mısır Eski Eserler Bakanı Halid el-Anani "mezarın, Beşinci Hanedan'a ait mimari tarz ve dekoratif unsurlar gösterdiğini kaydetti. Bakan "Elbette yüksek bir görevli olduğunu ve kraliyet sarayıyla güçlü bir bağlantısı olduğunu biliyoruz" dedi.



Site alanında Eski Krallık'ın Beşinci Hanedanlığı tarafından görevlendirilen kişilerin mezarlarının da bulunduğu belirtildi. Bunlardan bazılarında 1842 yılından bugüne kazı çalışmaları sürüyor.



Bu tarz bir mezar Mısır'da ilk kez keşfedilmiyor. Arkeologlar, bu mezarda dikkat çeken ayrıntının asiller sınıfından olmayan bir kadının tek başına gömülmesi olduğunu söylüyor.



Bu durum da mezarın bir rahibeye ait olma ihtimalini güçlendiriyor.



Mezarın duvarlarında ise meyve toplayan, metal eriten, müzik ve dans gösterileri yapan insan tasvirleri yer alıyor.





ulusal.com.tr