Mısır'daki Keops Piramidi'nin içinde yeni bir gizli geçit keşfedildi

Mısırlı Bakan, keşfin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ve Kahire Üniversitesi'nin yanı sıra ABD, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada'daki uluslararası üniversitelerin çalışmalarının sonucu olduğunu aktardı.

KEOPS PİRAMİDİ'NİN İÇİNDEKİ EN ÖNEMLİ ULUSLARARASI KEŞİF

"Masrawy" isimli internet sitesinin haberine göre, projeye katılan Mısırlı arkeolog Zahi Havvas, Keops Piramidi'nin içindeki en önemli uluslararası keşifle karşı karşıya olduklarını ve bu keşfin dünyada büyük yankı uyandıracağını ifade etti.

KEŞİF 7 YIL SÜREN KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN SONUCU

Kahire Üniversitesi Rektörü Muhammed el-Haşt da yaptığı yazılı açıklamada, bu gizli geçidin 7 yıl kesintisiz çalışmanın sonucunda keşfedildiğini belirtti.