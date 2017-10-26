Hocalarına göre "Mozart kulağı"na sahip 14 yaşındaki Bartu Özsoy, yazmaya başladığı senfoniyi tamamlayarak bir ilke imza atmak istiyor.

Hocalarına göre "Mozart kulağı"na sahip 14 yaşındaki Bartu Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziği çok sevdiğini ve 4 yaşındayken keman üzerine Ankara'da çeşitli hocalarla çalıştığını söyledi.



Bilkent İlköğretim Okulunu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarına devam ettiğini belirten Özsoy, Türkiye çapında düzenlenen solist seçmelerini kazanarak orkestrayla ilk konserini 10 yaşındayken İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile verdiğini anlattı.



İzmir'deki konserin videosunu Paris Opera Orkestrası sanatçısı ve Creteil Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Thierry Huchin'in izlediğini ve hayatının böylece değiştiğini dile getiren Özsoy, "Huchin beni çok beğenmiş. 'Paris'te bana eğitim vermek istediğini' söyledi. Ailemle kabul ettik. Şimdi Paris'teyiz. Çeşitli hocalarla çeşitli konularda keman ve piyano dersleri alıyorum." dedi.



"Şimdiden senfoni yazmaya başladım"

Özsoy, Paris ve diğer Avrupa şehirlerinde konser ve resitaller verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başarılı bir keman virtüözü olmak için çok çalışıyorum. İlerde iyi bir orkestra şefi, besteci ve çok ünlü bir keman virtüözü olmak istiyorum. Şimdiden senfoni yazmaya başladım. Senfonimi romantik ve modern dönemin başlarındaki besteler gibi yazıyorum. Müziği eskisi gibi sevilen bir duruma getirmeye çalışacağım. Ayrıca keman konçertosu da yazmaya başladım. Hocalarım senfoni yazdığımı duyunca çok şaşırdı. Bu yaşta senfoni yazan başka bir müzisyenin olmadığını söylüyorlar."



Yarın Başkentli sanatseverler ile buluşacak

Bartu'nun yarın saat 19.00'da Ankaralı müzikseverler ile buluşacağını aktaran Özsoy, "Türkiye Fransız Kültür Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarının iş birliğiyle Hacettepe Konservatuvarı Konser Salonu'nda düzenlenecek konsere herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.