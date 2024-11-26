Mozart’ın efsanevi operası "Figaro'nun Düğünü", İzmir’de sahnelenecek

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Wolfgang Amadeus Mozart’ın başyapıtlarından biri olan “Figaro’nun Düğünü”nü sahnelemeye hazırlanıyor. Opera, 28 Kasım’da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

Opera provalarında bulunan Rejisör Yiğit Günsoy,AA muhabirine eserin her detayı için büyük bir özen gösterdiklerini ve seyircilerin beğeneceği bir eser ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti. Günsoy, eserin her yönetmenin kendi konseptinden izler taşıdığını, prodüksiyon olarak Bornova'da ilk kez sahneleneceğini vurguladı.

FRANSIZ DEVRİMİ’NE GÖNDERME

Eserin konusunun Pierre Beaumarchais'in tiyatro oyunundan alındığını belirten Günsoy, Fransız Devrimi'nin hemen öncesine denk gelen bu dönemi sahnede yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. “Birinci perdede, kontun peruğunun olduğu başlığı bir cetvele geçirerek, Fransız Devrimi’ne bir gönderme yapıyoruz. Bu sembolizmi sahneye taşımaya gayret ettik" diyen Günsoy, eserin ikinci perdesinde ise yanlış anlaşılmaların tatlıya bağlandığını ve finalde mutlu bir düğün eğlencesiyle sonlandığını vurguladı.

BİLETLER TÜKENDİ, GÖSTERİYE İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Opera prodüksiyonunun dekor ve kostümleri de dönemin atmosferine sadık kalınarak tasarlandı. Sahne tasarımı, 18. yüzyılın aristokratik yaşamını yansıtan detaylarla donatıldı. Kostüm ve dekorun her yönü, Mozart’ın eserinin tarihsel bağlamına uygun olarak, izleyiciyi dönemin içine çekecek şekilde hazırlandı. Günsoy, "Tüm sahne çalışmaları, eserin orijinal havasını en iyi şekilde yansıtacak şekilde titizlikle yapıldı" şeklinde konuştu.

İlk 4 temsilin biletlerinin tükenmiş olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Günsoy, seyircilerin gösteriye olan ilgisinden oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

İlk kez 1786 yılında sahnelenen ve zamanla dünya operasının başyapıtlarından biri haline gelen “Figaro’nun Düğünü”, sınıflar arasındaki çatışmaları, aşkı ve toplumsal yapıyı mizahi bir dille ele alıyor. Opera, izleyicilerine hem eğlenceli hem de derin anlamlar içeren bir performans sunmayı vaat ediyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtlarından biri olan ve ilk kez 1786 yılında sahnelenen Figaro’nun Düğünü, sınıflar arasındaki çatışmaları ve aşkı mizahi bir üslupla ele alarak, toplumsal yapıyı ve bireysel ilişkileri derinlemesine inceliyor.