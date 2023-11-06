MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yılı Fotoğraf Sergisi

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenliyor. "Türkiye Yüzyılının Asırlık Birikimi" sloganıyla gerçekleştirilecek fotoğraf sergisi, 6 Kasım'da başlayacak, 31 Aralık'a kadar farklı noktalarda devam edecek.

MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yılı Fotoğraf Sergisi
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Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılının Asırlık Birikimi Cumhuriyetimizin 100. Yılında Fotoğraf Sergisi" mottosuyla fotoğraf sergisi düzenleyecek. Sergi, 6 Kasım'da Panora AVM'de açılacak. Aralık ayına kadar sürecek sergi, çeşitli tarihlerde farklı mekanlarda yapılacak. İşte serginin yapılacağı yerler ve tarihleri:

  • Panora AVM ve Gordion AVM -> 6-12 Kasım
  • Antares AVM -> 18-26 Kasım
  • Ankara Tren Garı -> 18-31 Aralık
# Milli Savunma Bakanlığı # fotoğraf sergisi # cumhuriyetin 100. yılı
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