MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yılı Fotoğraf Sergisi
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenliyor. "Türkiye Yüzyılının Asırlık Birikimi" sloganıyla gerçekleştirilecek fotoğraf sergisi, 6 Kasım'da başlayacak, 31 Aralık'a kadar farklı noktalarda devam edecek.
Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılının Asırlık Birikimi Cumhuriyetimizin 100. Yılında Fotoğraf Sergisi" mottosuyla fotoğraf sergisi düzenleyecek. Sergi, 6 Kasım'da Panora AVM'de açılacak. Aralık ayına kadar sürecek sergi, çeşitli tarihlerde farklı mekanlarda yapılacak. İşte serginin yapılacağı yerler ve tarihleri:
- Panora AVM ve Gordion AVM -> 6-12 Kasım
- Antares AVM -> 18-26 Kasım
- Ankara Tren Garı -> 18-31 Aralık