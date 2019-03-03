banner1002
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı
Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi
Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi

Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona girecek? Mahsun Kırmızıgül'den açıklama

2014 yapımı "Mucize" filminin devam halkası olan yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Mucize 2 Aşk'ın vizyon tarihi ertelendi

Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona girecek? Mahsun Kırmızıgül'den açıklama

Mahsun Kırmızıgül Instagram'dan yaptığı açıklamada Mucize 2 Aşk'ın vizyon tarihinin ertelendiğini duyurdu.

Kırmızıgül, "Sinema sektöründeki sistemin daha doğru bir zemine oturması için zamana ihtiyacımız var. Yeni sinema yasasının 1 Temmuz’da yürürlüğe girdikten sonra her şeyin adil ve şeffaf olacağını umarak filmimizi 6 Aralık tarihine ertelemek zorunda kaldık." dedi.

Mucize 2 Aşk
Başrollerini Talat Bulut ve Mert Turak'ın üstendiği Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü uzun metrajlı filmi olan Mucize'de Ege'nin cennet gibi bir köşesinden Anadolu'nun uzak bir köyünde yokluk içerinsinde bir okula sürgün yiyen bir öğretmen ve okumayı, eğitimi dört gözle bekleyen çocukların hikayesi anlatıyordu. Muzice 2 Aşk'ın  başrolünde Mert  Turak yer alıyor.



ulusal.com.tr

 

Etiketler; #mahsun kırmızıgül #mucize
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.