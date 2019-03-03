2014 yapımı "Mucize" filminin devam halkası olan yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Mucize 2 Aşk'ın vizyon tarihi ertelendi

Mahsun Kırmızıgül Instagram'dan yaptığı açıklamada Mucize 2 Aşk'ın vizyon tarihinin ertelendiğini duyurdu.



Kırmızıgül, "Sinema sektöründeki sistemin daha doğru bir zemine oturması için zamana ihtiyacımız var. Yeni sinema yasasının 1 Temmuz’da yürürlüğe girdikten sonra her şeyin adil ve şeffaf olacağını umarak filmimizi 6 Aralık tarihine ertelemek zorunda kaldık." dedi.



Mucize 2 Aşk

Başrollerini Talat Bulut ve Mert Turak'ın üstendiği Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü uzun metrajlı filmi olan Mucize'de Ege'nin cennet gibi bir köşesinden Anadolu'nun uzak bir köyünde yokluk içerinsinde bir okula sürgün yiyen bir öğretmen ve okumayı, eğitimi dört gözle bekleyen çocukların hikayesi anlatıyordu. Muzice 2 Aşk'ın başrolünde Mert Turak yer alıyor.







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