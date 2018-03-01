Müge Oruçkaptan’ın 35 kilo verince hastanelik oldu.

Tek kanallı TRT döneminin ünlü sunucularından olan ve aynı zamanda çok sayıda dizide rol alan Müge Oruçkaptan, geçirdiği ameliyatlar sonucu 47 kiloya düşerek hastanelik oldu.Kötü haberi duyuran Onur Akay 'Müge cuma günü yeniden ameliyata alınıyor.' dedi.



“ACİLEN 10 KİLO ALMASI LAZIM”



Akay sosyal medya hesabından; 'Geçtiğimiz aylarda safra kesesi ameliyatı olan Müge Oruçkaplan, 35 kilo vererek 47 kiloya düştü. Bir hafta önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cuma günü ameliyatla bağırsaklarını serbest bırakacaklar ve acilen 10 kilo alması lazım. Dualarınızı eksik etmeyin.” mesajını paylaştı.



MÜGE ORUÇKAPTAN KİMDİR?



Müge Oruçkaptan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve sunucu. Gazi Üniversitesi Teknoloji Eğitimi Seramik Bölümü mezunu olan Oruçkaptan, önce TRT'de daha sonra özel televizyon kanallarında sunuculuk yaptı.