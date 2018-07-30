Muğlalılar 3 bin yıllık antik kentte dünyaca ünlü piyona sanatçısı İdil Biret konseri dinledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte belediye orkestrası da sahne aldı.

3 bin yıllık antik kentte İdil Biret rüzgarı esti. Muğlalılar, unutulmaz bir gece yaşadı.



Bu yıl ikincisi düzenlenen konser Gladyatörler kenti olarak bilinen tarihi Stratonikeia ( Stratonikeya) Antik kentinde gerçekleşti.



Konserin yıldızı dünyaca ünlü piyano ve devlet sanatçısı olan İdil Biret'ti.



Şef Münir Akalın yönetimindeki belediye orkestrası ile birlikte sahne alan İdil Biret Muğlalı müzikseverleri büyüledi.



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kentteki konsere müzikseverlerin ilgisi yoğundu.



ulusal.com.tr