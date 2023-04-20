Muğla'da el emeğiyle hazırlanan oyuncaklar depremzede çocukların yüzünü güldürecek

Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediyesi ve halk eğitimi merkezi işbirliği çerçevesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları sürdürülüyor.

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Muğla'da el emeğiyle hazırlanan oyuncaklar depremzede çocukların yüzünü güldürecek - Resim: 1 1 3

Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediyesi ve halk eğitimi merkezi işbirliği çerçevesinde, birçok yardım faliyetleri gösteren Muğla Dalaman şimdi de depremzede çocuklar için oyuncaklar yapıyor.

Muğla'da el emeğiyle hazırlanan oyuncaklar depremzede çocukların yüzünü güldürecek - Resim: 2 2 3

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları sürdürülüyor.

Muğla'da el emeğiyle hazırlanan oyuncaklar depremzede çocukların yüzünü güldürecek - Resim: 3 3 3

Muğla'nın Dalaman ilçesinde halk eğitimi merkezi kursiyerlerince el emeği, göz nuruyla hazırlanan oyuncaklar, bayram hediyesi olarak kentteki depremzede çocuklara dağıtılacak.

Kaynak:aa.com.tr