'Muhteşem Yüzyıl' metaverse evrenine geliyor
TIMS&B Productions CEO'su Burak Sağyaşar ve uluslararası operasyonlardan sorumlu Selin Arat, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin metaverse evrenine dahil olacağını söyledi.
Cannes'da devam eden MIPTV'ye katılan TIMS&B Productions CEO'su Burak Sağyaşar ve uluslararası operasyonlardan sorumlu Selin Arat, şirketin gelecek projeleri hakkında konuştu. Variety'ye konuk olan ikili, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin metaverse evrenine dahil olacağını da duyurdu.
Sağyaşar ve Arat'ın "Sandbox ile anlaşarak 'Muhteşem Yüzyıl' ile metaverse'e giriyorsunuz. Bu anlaşmanın önemi nedir? 'Muhteşem Yüzyıl' içeriği Web3 alanına nasıl uyarlanacak?" sorusuna yanıtı şöyle:
"Sandbox, Metaverse aleminin önde gelen oyuncularından biri, bizimle iletişime geçtiler. Turkishverse denilen şeyi başlatıyorlar ve bazı Türk markalarını içine katmaya çalışıyorlar. Medya sektöründe Türkiye'ye baktığınızda en büyük markalardan biri 'Muhteşem Yüzyıl', yani birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye görmek istediler."
Ekim veya kasım aylarında bir oyun başlatacaklarını belirten Sağyaşar ve Arat, "Temel olarak Sandbox'ta bir dijital arazi satın alıyorsunuz ve bu size oynamak için belirli bir alan sağlıyor. Bu alanda umarım bu yılın ekim veya kasım aylarında duyuracağımız bir oyun başlatacağız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyorlar. Ama ondan önce avatarlarınızın olması gerekiyor ve oyun içinde bu şekilde oynuyorsunuz. Yani şu anda Süleymanların ve Hürremlerin ve dizideki diğer öne çıkan karakterlerin binlerce farklı versiyonunu yaratmaya çalışıyorlar, böylece oyuncular avatarlarını seçip onlarla oynayabilecek" dedi.
OYUN OYNARKEN HİKÂYEYİ ÖĞRENECEKLER
Birden fazla oyun yaratmak istediklerini de söyleyen ikili, "Derinine indikçe daha çok öğreniyoruz, ancak görünen o ki gelecek burada ve "Muhteşem Yüzyıl" dünyasını genç yetişkin demografisine bu şekilde getirebileceğiz. Çünkü oyunu oynarken hikâyeyi öğrenecekler. Ve eğer bu beklediğimiz gibi sonuçlanırsa birden fazla oyun yaratmak istiyoruz" diye konuştu.