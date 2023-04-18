'Muhteşem Yüzyıl' metaverse evrenine geliyor

Sağyaşar ve Arat'ın "Sandbox ile anlaşarak 'Muhteşem Yüzyıl' ile metaverse'e giriyorsunuz. Bu anlaşmanın önemi nedir? 'Muhteşem Yüzyıl' içeriği Web3 alanına nasıl uyarlanacak?" sorusuna yanıtı şöyle:

"Sandbox, Metaverse aleminin önde gelen oyuncularından biri, bizimle iletişime geçtiler. Turkishverse denilen şeyi başlatıyorlar ve bazı Türk markalarını içine katmaya çalışıyorlar. Medya sektöründe Türkiye'ye baktığınızda en büyük markalardan biri 'Muhteşem Yüzyıl', yani birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye görmek istediler."