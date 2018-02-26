Geçen ay vefat eden usta sanatçı Münir Özkul, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Şubat ayı etkinlikleri kapsamında, "Ali Kırca ile Hayat Meydanı" adlı söyleşi ile anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide, usta sanatçı Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, oyuncu ve Özkul’un eski eşi Suna Selen, kızı Güner Özkul, Prof. Tayfun Hatay, Ahmet Sezerer, Tuncay Akça ve Ayşe Erbulak, usta sanatçıyı farklı yönleriyle anlattı.



Söyleşi, Münir Özkul için hazırlanan sinevizyon gösterisi ile başladı. Usta sanatçının oynadığı filmlerden hazırlanan sinevizyonu izleyen seyirciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Usta sanatçının eşi Umman Özkul, Münir Özkul'un eski filmlerini izlemekten çok hoşlandığını ve Özkul'un rol yapmadığını, hazırlandığı rolleri adeta yaşadığını dile getirdi.

Sanatçının son dönemlerde katarakt sebebiyle artık hiç görmediğini ve konuşamadığını da belirten Umman Özkul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Münir, siyasetle daima ilgiliydi. Fakat babasının bir vasiyeti varmış. Oğlum siyasetle asla ilgilenme dediği için, içinden bir şeyler düşünüyordu ama dışa vurmuyordu. Bir şey yaparsam, halk görür onu derdi hep. Halka kapıyı açsa içerisi dolardı. Dışarıda kuyruk oluştururdu sevenleri. Halkını çok seviyordu, yüreği çok iyiydi.”

Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babası ile alakalı anılarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Yapamazsın kızım demezdi hiç. Kumaş buldu mu üzerime bir şey dikerdi. Hiçbir şeyden hevesimi kırmadı. Babama yakın olmak için odama gitmezdim, yer yatağı yapıp yanında yatardım."

Usta Oyuncu Ahmet Sezerer ise "Her zaman çok saygılıydı. Karşısındakinin yaşı ne olursa olsun saygıda kusur etmezdi.” görüşünü dile getirdi.

Söyleşinin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Ali Kırca ile gelen misafirlere çiçek takdim etti.