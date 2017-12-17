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Muş bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Muş bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Kanlı Nigar müzikali İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Muş’ta sahnelenecek. Müzikalin sahne yönetmeni Haldun Özörten “Şimdiden bin 500 kişilik salonun dolduğunu” söyledi.

Muş bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Kanlı Nigar müzikali muş halkı ile buluşacak. 19 Aralık salı günü Muş Alparslan Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Cem İdiz’in ölümsüz eseri “Kanlı Nigar” müzikali sahnelenecek.

Operanın ilk defa Muş iline gidecek olması hem yöre halkını hem İzmir Devlet Opera ve Balesi çalışanlarını heyecanlandırıyor.

Müzikalin sahne Yönetmeni Haldun Özörten gösteri öncesi Ulusal Kanal’a konuştu.

Teklif Muş’tan geldi, İzmir Devlet Opera ve Balesi de düşünmeden kabul etti.

Özörten, Anadolu’daki izleyicinin farklı bir yerinin olduğunu düşünüyor.



HABER: MERAL AKKAYA
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #muş #Kanlı Nigar
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