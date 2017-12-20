Muş'ta 68 yıl sonra opera gösterisi yapıldı. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sergilenen "Kanlı Nigar Müzikali" büyük ilgi gördü.

Muş'ta 68 yıl sonra operayla buluştu.



İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sergilenen oyun büyük ilgi gördü.



Muş Alparslan Üniversitesi Kültür- Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 1500 kişilik salon doldu.



Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "Kanlı Nigar Müzikali" izleyenlerden büyük beğeni topladı.



Muşlular en son 68 yıl önce Cumhuriyet Senfonisi Orkestrasını izlemişti.





ulusal.com.tr