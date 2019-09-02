Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni bir uygulamayla müzelerin tanıtım için artık tek bir portalda toplandığını, buradan ziyaretçilerin şikayet ve önerilerinin de yakından takip edildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müze yöneticileriyle Milli Kütüphane'de bir araya gelen Ersoy, burada yaptığı konuşmada, müzelerin standardının artırılması için birçok çalışma başlattıklarını ve ciddi kaynak ayırdıklarını belirtti.

Ersoy, "Müzelerimizi ortak tanıtım hesabı olan 'www.turkishmuseums.com' adresi üzerinden tanıtıyoruz. Başlattığımız karekod uygulaması ile de ziyaretçilerin şikayet ve önerilerini yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi rakiplerinden ayrıştıran kültürel, sanatsal ve arkeolojik zenginliklerin nitelikli turisti Türkiye'ye çekmenin de anahtarı olduğuna işaret eden Ersoy, müzeler için doğru tanıtım konsepti belirlenmesinin önemine dikkati çekti.

Bakanlığa bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerinde yöneticilerin özveriyle çalışmaları ve özellikle de tatil günlerini iyi değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Ersoy, aynı zamanda kazı alanlarında ve ören yerlerinde standartların artırılmasının son derece önemli olduğunu belirtti.



Ersoy, müzelerin Avrupa'daki ve dünyadaki emsalleriyle aynı fiyatlarla ziyaretçi alabildiğine işaret ederek, "Hem ziyaretçi sayısını hem de elde edeceğimiz gelirleri artırmalıyız. Müzeleri cazibe noktaları haline getirerek, turizmin pazarlamasında en etkili silah olarak kullanacağımız noktalardan biri olmalarını sağlamalıyız. Müzelerimizin geliştirilmesi için gerekli olan bütçeleri artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Müzelere ortak tanıtım

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde ortak tanıtım portalı oluşturduklarına dikkati çeken Bakan Ersoy, sosyal medyanın artık hayatın ve turizmin bir parçası olduğunu belirtti.



Bakanlık olarak geçen yıllardan farklı olarak hem içeride hem dışarıda müzelerin tanıtımına başladıklarını dile getiren Bakan Ersoy, "www.turkishmuseums.com" adresi ile müzeler için ortak tanıtıma başladıklarını ve ziyaretçi memnuniyetini ölçmek üzere de müzelerde karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini aktardı.

Ersoy, bir önceki yıla göre müze ziyaretçi sayısında yüzde 35, gelirde ise yüzde 90'a yakın bir artış olduğuna dikkati çekerek, "Her müzenin içinde diğer müzelerle ilgili de tanıtım yapmaya başladık. Bunlar yeterli değil, tanıtım bu işin bir parçası. Önemli olan ziyaret eden misafirin oradan mutlu bir şekilde ayrılması." ifadesini kullandı.