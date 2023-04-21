Deprem bölgesinde müzeler kapılarını tekrar açıyor

TURİZM AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ DURAKLAR

Deprem sonrası hasar tespit ve restorasyon çalışmaları tamamlanan müzelerin kapılarını ziyaretçilerine yeniden açacağını ifade eden Coşkun, şu sözleri söyledi:

-Önümüzdeki günlerde zemin etütleri yapılan, hasar gören eserleri restore edilerek işlemleri tamamlanan müzelerimiz ziyarete açılmaya devam edecek. Depremin yaşandığı illerden biri olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzemiz dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi. İçerisinde başta Çingene kızı mozaiği ve Mars heykeli olmak üzere birbirinden özel sahnelere, birbirinden özel mozaiklere ev sahipliği yapan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemizi de Zeugma Örenyeri ve Yesemek Örenyeri ile birlikte bugün ziyarete açıyoruz. Bunlar sadece kültür dünyamız açısından değil, turizm açısından da çok önemli duraklar.