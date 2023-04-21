Deprem bölgesinde müzeler kapılarını tekrar açıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede nisan ayında 9 müze ve ören yeri tekrar ziyarete açıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Gaziantep Zeugma Müzesi'nin de bugün ziyarete açıldığını belirterek, çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Gaziantep Zeugma Müzesi'nin de bugün ziyarete açıldığını belirterek, şöyle dedi:
-Bölgede müzelerimizi açmaya devam edeceğiz. Biz, kültürün depremden etkilenen şehirlerimizde yeniden nefes alıp vermesi ile aslında depremlerden mağdur olmuş insanlarımızın hayata tutunma biçimlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerince gerçekleştirilen kontroller sonrasında; 3 Nisan'da Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri, 10 Nisan'da Malatya Arslantepe Örenyeri, 15 Nisan'da Adana Müzesi, 17 Nisan'da Diyarbakır ve Mardin Müzesi birimleri ile Kayseri Müzesi, Güpgüpoğlu Etnografya Müzesi, Kayseri Atatürk Evi Müzesi ve Kültepe Örenyeri yeniden ziyarete açıldı. İçinde Gaziantep ile özdeşleşen Çingene kızı mozaiği, Mars heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi depremden 73 gün sonra bugün ziyarete açıldı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, 6 Şubat tarihli depremlerden Türkiye'nin kültür varlıklarının da etkilendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
-Başta müzelerimiz olmak üzere kültür varlıklarımız için muhtelif tedbirler aldık. Yaptığımız ilk işlerden biri depremden etkilenen müzelerimizi ziyarete kapatmaktı. Daha sonra müzelerimizin içerisinde gerekli hasar tespit çalışmaları ve zarar gören eserlerimizin restorasyonları yapıldı. Akabinde Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerimiz tarafından müzelerimizin depreme karşı dayanıklılık durumları incelendi ve artık depremden etkilenen birçok müzemizin kapılarını ziyaretçilerine açmanın zamanı geldi.
TURİZM AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ DURAKLAR
Deprem sonrası hasar tespit ve restorasyon çalışmaları tamamlanan müzelerin kapılarını ziyaretçilerine yeniden açacağını ifade eden Coşkun, şu sözleri söyledi:
-Önümüzdeki günlerde zemin etütleri yapılan, hasar gören eserleri restore edilerek işlemleri tamamlanan müzelerimiz ziyarete açılmaya devam edecek. Depremin yaşandığı illerden biri olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzemiz dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi. İçerisinde başta Çingene kızı mozaiği ve Mars heykeli olmak üzere birbirinden özel sahnelere, birbirinden özel mozaiklere ev sahipliği yapan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemizi de Zeugma Örenyeri ve Yesemek Örenyeri ile birlikte bugün ziyarete açıyoruz. Bunlar sadece kültür dünyamız açısından değil, turizm açısından da çok önemli duraklar.