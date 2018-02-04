Benzemez kimse ona. Fikrimizin ince gülüyle akşam oldu hüzünlendik. Gündüzümüz de onunlaydı bazen. Ama ne çok çektik hasretini. Şarkılar onu söyledi dalgalandık da durulduk. Ancak kimseye etmedik şikayet. Çünkü biz onu unutmak için sevmedik, bir müzikal hazırlanıyor şimdi onu tekrar tekrar hatırlamak için... Elbet bir gün buluşacağız Müzeyyen Senar...

Huysuz ve tatlı kadın.... Onun sesiyle hüzünlendik, neşelendik...



Türk sanat müziğinin unutulmaz seslerinden biri O...



Kendine has yorumu, sahnedeki duruşu ile Cumhuriyetin Divası oldu Müzeyyen Senar...



Müzeyyen Senar... Türk müziğinin cümlelerine sığmayan sesi... Gönül bahçemizin bir köşesinde o güzel nameleriyle taht kuran Müzeyyen Senar için müzikal hazırlanıyor...



Sanatçının hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı, yönetmenliğini Engin Alkan’ın üstlendiği “Müzeyyen Müzikali”nin metninde ise Figen Şakacı imzası var.



Müzeyyen Senar'ın sesine ise Şevval Sam hayat verecek.



Şevval Sam’a sahnede daha önce Senar’la birlikte çalışmış müzisyenler eşlik edecek.



Müzikal ilk perdesinin divanın ölüm yıldönümü olan 8 Şubat’ta Uniq’te açacak.





ulusal.com.tr