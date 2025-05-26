Müziğin birleştirici gücünü harç yaptılar: İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali sona erdi

İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali sona erdi. Festivalin ödül töreninden birlik mesajı verildi. Tüm korolar, hep bir ağızdan “Dostluk” parçasını okudu.

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Müziğin birleştirici gücünü harç yaptılar: İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali sona erdi
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İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali sona erdi. Müziğin birleştirici gücü an be an yaşandı. Dört gün boyunca 75 korunun sahne aldığı festivalde, Jüri Özel Ödülü Hakkâri Güzel Sanatlar Lisesi Korosu’nun oldu. Koro, sahneye çıkarak Kürtçe “Dar Hejiroke” türküsünü seslendirdi. Festivalin ödül töreninden birlik mesajı verildi. Tüm korolar, hep bir ağızdan “Dostluk” parçasını okudu.

Müziğin birleştirici gücünü harç yaptılar. Çok ses, tek yürekle türkülerini, şarkılarını avazladılar. Ezgiler, gönülleri birledi, İzmir’den yükselip yurdun dört bir köşesini sarıp sarmaladı.

4’üncü İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Bu önemli festival, Büyükşehir Belediye ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle yapıldı.

Dört gün boyunca yaklaşık 3 bin koristten oluşan 75 koro sahne aldı. Festivalde, 14 ayrı müzikal dalda ödüller sunuldu.

Jüri Özel Ödülü Hakkâri Güzel Sanatlar Lisesi Korosu’na verildi. Koro, sahneye çıktı, Kürtçe “Dar Hejiroke” türküsünü okudu. Gençlerin nefesinden yükselen ezgi, yüreklere doldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çoksesli Korosu, Çoksesli Çocuk Korosu ve Çoksesli Kadınlar Korosu da üç dalda ödüle layık görüldü.

Festivalden birlik mesajı verildi. Tüm korolar sahneye çıktı. Hep bir ağızdan “Dostluk” parçası seslendirildi. Değerlendirme Kurulu’na da belge takdim edilen festival, işte bu görüntülerle sona erdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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