İzmir 16. yüzyıldan kalan ve yıkılmak üzere olan Namazgah Hamamı 1.2 milyon liralık restorasyonla ayağa kaldırıyor. Agora'daki tarihi yapı, Temmuz'dan itibaren yeniden "hamam olarak" hizmet verebilecek.





762 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamam restore edilerek kente kazandırılacak.



16. Yüzyıl’dan kalan tarihi yapıyı orijinalini koruyarak restore eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1.2 milyon liralık bütçeyle restorasyon çalışmalarında önemli aşama kaydetti.



Beden duvarları, moloz taş ve tuğla malzeme ile yığma sistemde inşa edilen yapının doğusundaki birimler erkekler, batısındaki birimler ise kadınlara ait.



Namazgah Hamamı, doğu cephesinde Kurşunlu Han olduğu düşünülen bir yapının ayakta kalan tek duvarına bitişik vaziyette bulunuyor.



İzmir tarihi için önemli yapı olan hamam, Temmuz ayından itibaren yeniden "hamam olarak" hizmet verebilecek.







ulusal.com.tr Namazgah Hamamı..... İzmir mimarisinin önemli köşe taşlarından...762 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamam restore edilerek kente kazandırılacak.16. Yüzyıl’dan kalan tarihi yapıyı orijinalini koruyarak restore eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1.2 milyon liralık bütçeyle restorasyon çalışmalarında önemli aşama kaydetti.Beden duvarları, moloz taş ve tuğla malzeme ile yığma sistemde inşa edilen yapının doğusundaki birimler erkekler, batısındaki birimler ise kadınlara ait.Namazgah Hamamı, doğu cephesinde Kurşunlu Han olduğu düşünülen bir yapının ayakta kalan tek duvarına bitişik vaziyette bulunuyor.İzmir tarihi için önemli yapı olan hamam, Temmuz ayından itibaren yeniden "hamam olarak" hizmet verebilecek.