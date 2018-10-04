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Narkotik köpekleri hünerlerini sergiledi

Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi (KEM) bünyesindeki uzman narkotik köpekleri, Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında gösteri gerçekleştirdi.

Narkotik köpekleri hünerlerini sergiledi

Başkent'teki bir alışveriş merkezindeki gösteriye katılan köpekler çocukların ilgi odağı oldu. Gösteriyi izlemeye gelenlerin alkışları arasında gezdirilen köpeklerle vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

KEM'de görevli Komiser Yardımcısı Merve Hilal Yıldırım, AA muhabirine, hayvanların korunmasına ve özellikle sokak hayvanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilinç oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Eğitim merkezindeki köpeklere 10 farklı branşta eğitim verildiğini ifade eden Yıldırım, eğitimlerin köpeğin 45 günlük olmasıyla başladığını anlattı. 

Yıldırım, vatandaşların gösteriye yoğun ilgi göstermesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gösteriyi ailesiyle birlikte izlemeye gelen İbrahim Eren Yılmaz, "Gösteriyi çok beğendim ve köpekleri görünce biraz heyecanlandım. Polis köpeklerini yakından görmemiştim, büyüyünce polis olmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Hayvanları çok sevdiğini ve onları korumanın bir görev olduğunu vurgulayan ilkokul öğrencisi Zehra Yavuz da "Köpekleri görünce hemen gelip sevmeye başladım. Bazı insanlar hayvanlara zarar veriyor, onlara zarar vermesinler." diye konuştu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #kem #narkotik köpekleri
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