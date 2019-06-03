"Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler, dalga dalga aydınlık oldular"... diyen şair Nazım Hikmet, aramızdan ayrılalı tam 56 yıl oldu. Usta şair yenilmeyen, eskimeyen şiirleriyle Rusya'da kabri başında anıldı.

Büyük Türk Şairi Nazım Hikmet'in aramızdan ayrılışının bugün 56'ıncı yıldönümü....Vatan haini ilan edildi.....Sürgüne gönderildi...Devrimciydi Nazım. Çok sevdiği memleketinde vatandaşlıktan men edildi. Ama o asla bu topraklardan vageçmedi.Eserleri yasaklandı, 11 ayrı davadan yargılandı, 1938 yılında orduyu ayaklanmaya kışkırtmaya çalıştığı bahanesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nâzım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre tutuklu kaldı.Hiçbir şey onu ideallerinden ve şiirlerinden vazgeçiremedi... Nazım Hikmet yıllardır eskitilemeyen eserleri ile ölümsüzleşti...Mavi Gözlü Dev'i kaybedeli 56 yıl oldu ama, dünü ve bu günü anlatan eserleriyle aramızda yaşıyor.Bugün yalnız Türkiye değil, Rusya'da da mezarı başında bir çok insan Nazım'ı anıyor.Nazım Hikmet’in Novodeviçye’deki mezarına Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve büyükelçilik çalışanları çelenk koyarken, Türkiye’den gelen sanatçılar, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı da karanfiller bıraktı.Vatan şairi Mavi Gözlü Dev'i, biz de özlem ve hasretle anıyoruz...