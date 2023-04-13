İrili ufaklı eserlerimiz memleketine geri dönüyor
'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir' adlı projeye destek verenlerin sayısı 25 bine yaklaştı. İmzalar, 100 bin olunca eserlerin iade talebi UNESCO'ya ulaştırılacak. Nereidler Anıtı, Payava Lahdi, Thyke Heykeli gibi değeri paha biçilemez eserlerin yurda dönmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Kaçırılan tarihi eserlerin yurda dönmesi için başlatılan kampanya sürüyor
Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - ANTALYA Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) yurt dışına kaçılan 8 tarihi eserin iadesi için change.org’ta başlattığı 'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir' adlı projeye destek verenlerin sayısı 25 bine yaklaştı. İmzalar, 100 bin olunca eserlerin iade talebi UNESCO'ya ulaştırılacak. Nereidler Anıtı, Payava Lahdi, Thyke Heykeli gibi değeri paha biçilemez eserlerin yurda dönmesi için yoğun çaba harcanıyor. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, bu eserlerin genelde 19’uncu yüzyıl ve öncesinde kaçırıldığını söyledi.
“İRİLİ UFAKLI ESERLERİMİZ MEMLEKETİNE GERİ DÖNÜYOR”
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nın öncü kurum olarak azimle çalıştığını söyleyen Yeliz Gül Ege, “İmza kampanyasını sürdürdüğümüz sivil toplum inisiyatifi gönüllü ve uluslararası bir çalışma çünkü tüm dünyadan katılımcı var. Kampanya kapsamında verilen toplam imza sayısı 25 bine çok yaklaştı. Burada öncü kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’dır. Gerçekten çok azimli bir mücadele veriyorlar ve irili ufaklı eserlerimiz memleketine geri dönüyor. Bakanlığımızın son yıllarda imzalamış olduğu protokoller var. Bunlardan biri Amerika ile imzalanan protokol. Böylece eserlerin kaçırıldığı tespit edildiği anda çok daha kısa bir sürede ülkemize iadeleri sağlanıyor. Taşıma çok önemli, THY bu görevi üstleniyor. Hali hazırda süren eser kaçakçılığının artık sonlanmasını istiyoruz. Bu anlamda kanunların, cezaların da caydırıcı olması lazım” diye konuştu.
ANTİK KENTTEKİ TARİHİ ESERLERİ ÖĞRENCİLER KORUYOR
Vakıf olarak projeyi sürdürdüklerini anlatan Ege, “Çok güzel de bir yenilik var. 1 yıldır bakanlığın organize ettiği uzman bir ekip özellikle antik kent yakınlarındaki ilköğretim ve ortaöğretimdeki çocuklara birer tarihi eseri koruma görevi veriyor. Bunu da anlatarak ve bilinçlendirerek yapıyoruz. Projede 8 eser yer alıyor, iadelerini istiyoruz henüz ülkemize getirilen olmadı. Bu eserler 19’uncu yüzyıl ve öncesinde yurt dışına kaçırılmış. Çok büyük eserler bazılarıyla ilgili çalışmalar var. Bu çalışmaların gizlilikle yürütülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
18 ESER YURDA DÖNMÜŞTÜ; HERHANGİ BİR TAHRİBAT YOK
Kampanya kapsamında olmayan 12 eserin Antalya Müzesi’ne kazandırıldığını aktaran Ege, “Bunların bazıları geçici olarak sergileniyor, çok değerliler. 6 eser de kasım ayında şehrimize geldi. Toplamda bize ait 18 eser Antalya Müzesi’nde sergileniyor. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre bu eserler orijinalliğini koruyor, herhangi bir tahribat yok. Bizim bile bilmediğimiz ama bakanlığın izini sürüp bulduğu eserler var. Bunlarla ilgili de geri getirme çabaları sürüyor. Yakında müjdeli haberler olacak” dedi.