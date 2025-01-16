Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var?

Netflix Türkiye’nin en çok izlenen filmleri belli oldu! İşte gerilimden komediye, aksiyondan dramaya uzanan bu haftanın popüler yapımları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var? - Resim: 1

HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ

Netflix Türkiye’nin 6-12 Ocak tarihli verilerine göre, Ad Vitam, film kategorisinde birinci sırada yer aldı. Yüksek temposu ve etkileyici görselliğiyle dikkat çeken yapım, izleyenlerden tam not aldı. 

İşte Netflix Türkiye’de haftanın en çok izlenen yapımları:

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Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var? - Resim: 2

10- EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI

Birbirleriyle didişip duran iki ev köpeği kendilerini sokakta bulmalarının ardından, insanlardan intikam almaya hazırlanan terk edilmiş hayvanlar çetesine karşı iş birliği yapar.

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Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var? - Resim: 3

9- YALANCI YALANCI

Oğlunun doğum gününde tuttuğu dilek sihirli bir şekilde gerçek olunca, hep kaçamak cevaplar veren bir avukat, 24 saat boyunca yalan söyleyemediğini fark eder.

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Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var? - Resim: 4

8- FOKUS

Çırağıyla arasındaki aşk macerasını üç yıl önce sonlandıran usta dolandırıcı Nicky Spurgeon, özenle hazırlanmış yeni tezgâhı sırasında kadını karşısında bulur.

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Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var? - Resim: 5

7- AŞK DÜMENİ

Borç içinde yüzen iki erkek kardeş varlıklı bir kadın vârisi dolandırmak ve Napoli'deki evlerini kurtarmak için bir plan yapar ama aşk devreye girince planları bozulur.

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Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var? - Resim: 6

6- NO.24

İkinci Dünya Savaşı'nın eşiğinde, Norveçli genç bir adamın Nazilere direnme azmi hem kendisinin hem de ülkesinin geleceğine yeni bir yön verir.

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Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var? - Resim: 7

5- KABİN BAGAJI

Bir havaalanı güvenlik görevlisi, onu Noel arifesindeki uçuşa tehlikeli bir bavulu sokmaya zorlayan esrarengiz yolcuyu, zekâsı ile alt etmek için zamanla yarışır.

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Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var? - Resim: 8

4- LAKEVIEW TERRACE

Gerilim dolu bu filmde, Los Angeles'ta hayallerini kurdukları eve yerleşen Mattsonlar, dengesiz komşularının rahatsız edici tavırlarıyla karşılaşır.

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Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var? - Resim: 9

3 - ANNE

Bir kadın, bir grup genç için içki almayı kabul eder ve onlara evinin bodrumunda eğlenebileceklerini söyler. Ancak bu konukseverlik çok geçmeden saplantıya ve dehşete dönüşür.

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Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var? - Resim: 10

2- EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI 2

Ailenin minik, yeni üyesiyle tanışan ev köpekleri Duke ve Max çiftlik hayatına uyum sağlarken diğer hayvanlar, şehirdeki yeni sorunlarla başa çıkmaya çalışır.

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Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var? - Resim: 11

1- AD VITAM

Hamile olan eşiyle birlikte evlerinde saldırıya uğrayan eski bir özel harekâtçı, kendini sorunlu geçmişiyle bağlantılı ölümcül bir insan avının ortasında bulur.

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