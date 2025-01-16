Netflix Türkiye’de bu hafta zirvede hangi filmler var?
Netflix Türkiye’nin en çok izlenen filmleri belli oldu! İşte gerilimden komediye, aksiyondan dramaya uzanan bu haftanın popüler yapımları…
HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ
Netflix Türkiye’nin 6-12 Ocak tarihli verilerine göre, Ad Vitam, film kategorisinde birinci sırada yer aldı. Yüksek temposu ve etkileyici görselliğiyle dikkat çeken yapım, izleyenlerden tam not aldı.
İşte Netflix Türkiye’de haftanın en çok izlenen yapımları:
10- EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI
Birbirleriyle didişip duran iki ev köpeği kendilerini sokakta bulmalarının ardından, insanlardan intikam almaya hazırlanan terk edilmiş hayvanlar çetesine karşı iş birliği yapar.
9- YALANCI YALANCI
Oğlunun doğum gününde tuttuğu dilek sihirli bir şekilde gerçek olunca, hep kaçamak cevaplar veren bir avukat, 24 saat boyunca yalan söyleyemediğini fark eder.
8- FOKUS
Çırağıyla arasındaki aşk macerasını üç yıl önce sonlandıran usta dolandırıcı Nicky Spurgeon, özenle hazırlanmış yeni tezgâhı sırasında kadını karşısında bulur.
7- AŞK DÜMENİ
Borç içinde yüzen iki erkek kardeş varlıklı bir kadın vârisi dolandırmak ve Napoli'deki evlerini kurtarmak için bir plan yapar ama aşk devreye girince planları bozulur.
6- NO.24
İkinci Dünya Savaşı'nın eşiğinde, Norveçli genç bir adamın Nazilere direnme azmi hem kendisinin hem de ülkesinin geleceğine yeni bir yön verir.
5- KABİN BAGAJI
Bir havaalanı güvenlik görevlisi, onu Noel arifesindeki uçuşa tehlikeli bir bavulu sokmaya zorlayan esrarengiz yolcuyu, zekâsı ile alt etmek için zamanla yarışır.
4- LAKEVIEW TERRACE
Gerilim dolu bu filmde, Los Angeles'ta hayallerini kurdukları eve yerleşen Mattsonlar, dengesiz komşularının rahatsız edici tavırlarıyla karşılaşır.
3 - ANNE
Bir kadın, bir grup genç için içki almayı kabul eder ve onlara evinin bodrumunda eğlenebileceklerini söyler. Ancak bu konukseverlik çok geçmeden saplantıya ve dehşete dönüşür.
2- EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI 2
Ailenin minik, yeni üyesiyle tanışan ev köpekleri Duke ve Max çiftlik hayatına uyum sağlarken diğer hayvanlar, şehirdeki yeni sorunlarla başa çıkmaya çalışır.
1- AD VITAM
Hamile olan eşiyle birlikte evlerinde saldırıya uğrayan eski bir özel harekâtçı, kendini sorunlu geçmişiyle bağlantılı ölümcül bir insan avının ortasında bulur.