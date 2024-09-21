New York'taki "Birliğin Sesi" konserinde özel bir repertuvar seslendirilecek

Nef Filarmoni Orkestrası, 29 Eylül'de New York Carnegie, Hall Zankel Salonu'nda "Sound of Oneness / Birliğin Sesi" adlı tasavvuf musikisi konserini müzikseverlerle buluşturacak.

Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, konsere ilişkin yaptığı açıklamada, 2018'de orkestrayı kurduklarını belirterek, "Amacımız aslında farklı kültürlerin, ekollerin sentezini, birliğini, müziğin evrensel diliyle birleştirerek sahnelemek, yansıtmaktı." dedi.

Konserin hazırlıklarının geçen yıl başladığını aktaran Erden Timur, "Carnegie Hall, ABD'nin bu anlamda en önemli sahnesi. Çok uzun süren bir çalışma oldu. Böyle bir konsere orada yer verilmesi çok uzun ve meşakkatli süreç. Ama nasip oldu Birleşmiş Milletler haftasında müziğin evrensel mesajıyla 'Birliğin Sesi' adlı bir konser gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türk musikisinin filarmonik bir şekilde sahnelenmesinin önemine dikkati çeken Erden Timur, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler haftasında dünya birliğiyle ilgili bir mesaj taşıması önemli. Hazreti Mevlana'nın bir şiiriyle başlayacak konser ve yine 20. yüzyılın ortalarında Kenan Rifai Hazretlerinin besteleri ki şefimiz Orhan Şallıel'in söyleyişiyle bugünün neobarok stilinin daha o zamanlardan yansıtılması olacak. Hem çok sıra dışı hem de çok ilerici bir müzik anlayışıyla yapılan bestelerin, güftelerin orada sahne alacak olması bizleri ziyadesiyle gururlandırıyor, çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor."

"BİRLİĞİN SESİ" BM GENEL KURULU TEMASIYLA DA ÖRTÜŞÜYOR

Erden Timur, "Birliğin Sesi" konserinin, Birleşmiş Milletlerin 79. Genel Kurulu'nda bu yıl öne çıkan "Kimseyi Geride Bırakmamak: Mevcut ve Gelecek Nesiller İçin Barış, Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsan Onurunun İlerlemesi İçin Birlikte Hareket Etmek" temasıyla örtüştüğünü söyledi.

İnsanlığın bugün her dönemde olduğundan daha fazla birliğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Erden Timur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlığın temel noktası aslında birbirinin derdini fark edip sonra o dertle dertlenmek. Maalesef dünyada herkes kendi gündeminde, kendi başlığında, kendine odaklanmış durumda olduğu için bu tip çabalar, belki bir yerde bir şey yeşertmek için, belki akıllara bir şeyler getirmek için, belki de milyonlarca olay sadece bir kişinin etkilenmesi ve o kişinin de dünyada ileriki zamanlarda başka şeylere çözüm bulması için oluyor. Bunların hiçbirisini, bunun anlamını veya bu işin ne şekilde ve nasıl gerçekleşebileceğini kimse bilmiyor. Bizler de bilmiyoruz, önemli olan çaba sarf etmek."

"FARKLILIKLARIN BİRLİĞİ BİZİM AÇIMIZDAN EN DEĞERLİ ŞEY"

Nef Vakfının amaçları çerçevesinde önceledikleri konulardan birinin de bu konu olduğunu, 6-7 sene önce toplumla birlik temalı çalışmalar yaptıklarını aktaran Erden Timur, "Farklılıkların birliği bizim açımızdan en değerli şey. Anadolu coğrafyamız zaten bunun en önemli örneği, bin yıldır bu yaşantıdan örnek veren bir coğrafya." diye konuştu.

Erden Timur, dünyanın kurtuluşunun sadece toplumsal kalkınmayla değil, aynı zamanda manevi kalkınma ve arınmayla mümkün olabileceğinin altını çizerek, "Bu anlamda Carnegie Hall'da, böyle bir konserle bu işe katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Konserde çok kıymetli sanatçıların sahneye çıkacağına işaret eden Erden Timur, dünyanın farklı yerlerinden özel isimlerin etkinliğe katılacağını, 29 Eylül'de oradaki heyecanı hep birlikte yaşayacaklarını kaydetti.

"İNSANLARA ETKİ EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sanatın ruhun özgürlük arayışı olduğunu dile getiren Erden Timur, "Aslında insanın yaratılış yolculuğu, ruhun özgürlük arayışı. O yüzden bizim için Nef Vakfı'nın bir amacı da etki edebileceği insanlardaki o iç yolculuk. Her türlü sanat aktivitesi aslında buna bir vesile. Çünkü özgürlük dediğiniz şey aslında ruhsal arınma. Arınma da bir şeye adanmayla oluyor. Vakıf kültürü bizim toplumumuzda işte o adanma kültürü. İnsanoğlu kendinden gayrı bir amaca adandığı zaman o yolculuğu başlıyor veya devamlılığı ancak öyle sağlanıyor." görüşünü paylaştı.

Yunus Emre'nin "Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur." sözünü hatırlatan Erden Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimizi bir şeylere adadığımızda gerçekten başka bir çerçeve, başka bir pencere açılıyor. Burada da 20. yüzyılda yaşamış olan Kenan Rifai Hazretleri'nin sözleri, güfteleri aslında bu tip şeylere yönelik. Seslendirilecek birçok beste ve güfte ile onun filarmonik olarak sahne alışı, tamamen bu amaç için yapılıyor. Dolayısıyla insanlara etki edeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de konserler yaptık ve gerçekten çok etkili, duygusal oluyor. Orada da aynı şeyin hissedileceğini düşünüyorum."

"BİRLİĞİN SESİ" NEW YORK'TA YANKILANACAK

ABD'nin New York şehrindeki ünlü konser salonu Carnegie Hall'da 29 Eylül'de gerçekleştirilecek "Birliğin Sesi" konseri ünlü sanatçılarla sanatseverleri bir araya getirecek.

Carnegie Hall, Zankel Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte, tarihin derinliklerinden bugüne kadar ulaşan birlik ve sevgi mesajları New York'ta yankılanacak.

Nef Filarmoni Orkestrası Tasavvuf Musikisi Konserinde, şef Orhan Şallıel yönetimindeki orkestraya tasavvuf musikisinin sevilen ismi Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, opera sanatçısı Serkan Kocadere ve tasavvuf musikisi sanatçısı Emre Ömürlü eşlik edecek.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Birliğine Ulaş" şiiriyle açılışı yapılacak konserde, son dönem Osmanlı sufilerinden Kenan Rifai'ye ait güfte ve bestelerin yanı sıra Nat-Nebevi ve çeşitli ilahilerin de yer aldığı özel bir repertuvar seslendirilecek.

"Birliğin Sesi" konseri, müziğin evrensel dilini kullanarak, Birleşmiş Milletlerin dile getirdiği sürdürülebilir kalkınma, barış ve insan onuru mesajını, Mevlana ve Kenan Rifai'nin öğretileriyle daha derin bir boyuta taşıyacak.