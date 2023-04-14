Nobel ödüllü Fransız yazar Annie Ernaux İstanbul'da okurlarla buluştu
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali'nde 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Fransız yazar Annie Ernaux ağırlandı.
Nobel ödüllü yazar Annie Ernaux kendi yazdığı, oğlu David Ernaux-Briot ile birlikte yönettiği Super-8 Yılları adlı belgesel filmin gösterimi için festivalin konuğu olarak İstanbul’a geldi.
Yazar Ernaux, The Marmara Hotel'de yer alan Opera Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı