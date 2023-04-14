Nobel ödüllü Fransız yazar Annie Ernaux İstanbul'da okurlarla buluştu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali'nde 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Fransız yazar Annie Ernaux ağırlandı.

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Nobel ödüllü Fransız yazar Annie Ernaux İstanbul'da okurlarla buluştu - Resim: 1 1 2

Nobel ödüllü yazar Annie Ernaux kendi yazdığı, oğlu David Ernaux-Briot ile birlikte yönettiği Super-8 Yılları adlı belgesel filmin gösterimi için festivalin konuğu olarak İstanbul’a geldi.

Nobel ödüllü Fransız yazar Annie Ernaux İstanbul'da okurlarla buluştu - Resim: 2 2 2

Yazar Ernaux, The Marmara Hotel'de yer alan Opera Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı