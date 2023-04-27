Münir Nurettin Selçuk'un torunu Nükhet Sirel dedesiyle yaşadığı anıları anlattı
Münir Nurettin Selçuk'un torunu Nükhet Sirel, "Beş yaşlarındayken dedemin provalarına katılırdım. Çok disiplinliydi ama çok da espriliydi." dedi.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden bestekar, eğitmen ve koro şefi Münir Nurettin Selçuk'un vefatının ardından 43 yıl geçti.
Nükhet Sirel, dedesinin dışarıda otoriter ama evde sevimli bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
-Gençlerle genç olmasını bilen, keyifli, birlikte gezmeyi, dolaşmayı, paylaşmayı seven bir dedeydi. Biz çok şanslıyız torunları olarak.
Sirel, dedesiyle en uzun süreyi kendisinin geçirdiğini söyleyerek, şu sözleri söyledi:
-Bizim ondan öğrendiğimiz kadar, o da bizden öğrenirdi. Karşılıklı müziklerimizi öğrenirdik. Bizim o zaman tabii genç olarak Batı müziği, pop merakımız vardı ve dedeme pop öğrettik. Dedem mesela onları mırıldanırdı.
80 YAŞINA KADAR O SES KAYBOLMADI
Selçuk'un müziğinin evrensel yönüne dikkati çeken Sirel, şunları kaydetti:
-Müzik evrensel ve çok önemli bir şey. Bütün yenilikleriyle dedemin evrene çok katkısı oldu. Ben öyle inanıyorum. Bir dönem aynı binayı paylaştık. Sonra ayrı olduk. Ondan sonra yaşlılığında annemin yanında yaşadı. Ben o zaman evlenmiştim ama tabii annemin evine sık sık gidip geldiğim için onu da sık sık görüyordum. Çok küçükken, beş yaşlarındayken dedemin provalarına katılırdım. Çok disiplinliydi ama çok da espriliydi.