Münir Nurettin Selçuk'un torunu Nükhet Sirel dedesiyle yaşadığı anıları anlattı

80 YAŞINA KADAR O SES KAYBOLMADI

Selçuk'un müziğinin evrensel yönüne dikkati çeken Sirel, şunları kaydetti:

-Müzik evrensel ve çok önemli bir şey. Bütün yenilikleriyle dedemin evrene çok katkısı oldu. Ben öyle inanıyorum. Bir dönem aynı binayı paylaştık. Sonra ayrı olduk. Ondan sonra yaşlılığında annemin yanında yaşadı. Ben o zaman evlenmiştim ama tabii annemin evine sık sık gidip geldiğim için onu da sık sık görüyordum. Çok küçükken, beş yaşlarındayken dedemin provalarına katılırdım. Çok disiplinliydi ama çok da espriliydi.