Fotogerçekçilik akımının Türkiye'deki ilk temsilcilerinden sanatçı Nur Koçak'ın çalışmalarının yer aldığı sergi, yıl sonuna kadar SALT Beyoğlu ve SALT Galata'da izlenime açık olacak

Fotogerçekçilik akımının Türkiye'deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak'ın "Mutluluk Resimlerimiz" sergisi açıldı.

SALT Beyoğlu'da gerçekleştirilen basın buluşması öncesinde gerçekleştirilen söyleşide, sergilenen çalışmaların yapıldığı dönemler ve özellikleri ele alındı.

Söyleşinin katılımcılarını takdim eden SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner, sergide sanatçının daha önce parça parça sergilenen eserlerinin bir arada görülebileceğine dikkati çekti.

Çalışmanın bütünlüğü açısından sergide pek çok koleksiyondan faydalanıldığını belirten Öner, yeni kuşağın sanatçının çalışmalarını bir arada görecek olması açısından da serginin önemli olduğunu dile getirdi.

SALT Araştırma ve Programlar Sorumlusu Amira Akbıyıkoğlu, sanatçının farklı dönemlere ait çalışmalarının SALT Beyoğlu ve SALT Galata'da görülebileceğini anımsattı.

Nur Koçak ile yaklaşık bir senedir birlikte çalıştıklarını kaydeden Akbıyıkoğlu, sergide sanatçının uzun zamandır sakladığı, arşiv niteliği taşıyan ve çoğu ilk defa gün yüzüne çıkan öğrencilik dönemi çalışmalarına yer verdiklerini söyledi.



"En eski resimlerim 1972 tarihli küçük kolajlar"

Sanatçı Nur Koçak, çalışmalarına 1970-1975 yılları arasında burslu öğrenci olarak Paris'te bulunurken başladığını, en eski resimlerinin 1972 tarihli küçük kolajlar olduğunu belirterek, "Makinelere merak salmıştım, yaşadığım makineleşmiş hayat yalnız olmam ve toplumun sizi yabancı olarak içine almaması gibi olgular ilgimi çekiyordu." dedi.

Okumayı ve dergi karıştırmayı çok sevdiğini dile getiren Koçak, öğrencilik yıllarında Paris'te kadın dergilerini inceleyerek, kullanabileceği içerikleri toplamaya başladığını anlattı.

İlk olarak 1974 yılında derlediği fotoğrafların aynısını resmetmeye başladığını ifade eden Koçak, "İlk kez bir parfüm şişesi resmini 6 ay çalışarak airbrush ile bitirdim. 1975 yılında Türkiye'de ikinci parfüm şişesini yaptım. 1987'de ise diğer bir şişeyi resmettim. Böylece bir üçlü oluşmuş oldu, fetiş nesneler üçlüsü." şeklinde konuştu.

Koçak, kadın dergilerindeki pozların ilgisini çektiğini belirterek, "Orada kadınların cinsel haz nesnesi olarak kullanılıyor olmaları bu kapitalist düzenin getirdiği bir olgu, o ilgimi çekti. Modellerin sadece bedenlerinin belli bölümlerini modelledim. Onları resimlemeye başladım." ifadesini kullandı.

Sanat tarihçisi Ahu Antmen ise projenin bir parçası olmaktan ve sergiyi tasarlayan kişilerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sanatçının fotogerçekçilik akımının Türkiye'deki ilk temsilcilerinden olduğunu söyleyen Antmen, "Nur Hanım'ın sergisi bir döneme başka bir gözle bakmamızı sağlayacak, yeni bir sanat tarihi yazımını olanaklı kılacak adımlardan biri olarak düşünülebilir." değerlendirmesine bulundu.

Koçak'ın fotografik imgenin kendisini ilk kez eleştirel bir biçimde sorguladığının altını çizen Antmen, "Bunu tüketim kültürü içindeki işlevi açısından ele alan Nur Koçak, fotografik imgenin anlamını, arkasındaki kültürel ideolojiyi ilk kez sorgulamaya başlayan bir sanatçı." dedi.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen sanatçı, çalışmalarına, eserlerinde anlatmak istediklerine dair bilgi verdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Nur Koçak'ın 1960'lar ile 2010'lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan "Mutluluk Resimlerimiz" sergisi, kadın dergilerinden Hollywood sinemasına popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye'deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor.

Farklı dönemlere ait eserlerin "Vitrinler", "Fetiş Nesneler", "Nesne Kadınlar", "Cahide'nin Öyküsü" ve "Müdahale Edilmiş Kartpostallar" gibi seriler şeklinde izlenime açıldığı sergi, yıl sonunda kadar SALT Beyoğlu ve SALT Galata'da ziyarete açık olacak.