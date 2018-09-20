banner988
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
ABD'de silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı
BİK Genel Kurulu olağanüstü toplandı
BİK Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı
Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı

Nysa kazılarına tam destek

Milattan önce 3'üncü yüzyıldan kalma Nysa antik kentinde arkeolojik kazılar sürüyor. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın desteğiyle devam eden kazılarda yeni buluntulara ulaşıldı. Ulusal Kanal, çalışmaları yerinde görüntüledi.

Nysa kazılarına tam destek

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa antik kentinde pek çok önemli yapı gün ışığına çıkarıldı. Ünlü coğrafyacı Strabon'un eğitim aldığı kent olan Nysa antik kenti, önemli bir eğitim ve kültür merkeziydi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarına Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı 1998 yılından beri aralıksız destek veriyor.

Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında bu yıl tiyatro, kütüphane, cimnazyon, meclis binası, cadde ve sokak sistemi gibi önemli yapılar açığa çıkarıldı. Ayrıca Nysa Kütüphanesi, Efes'teki Selsiyus kütüphanesinden sonra Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanesi sayılıyor.

Bu yılki kazılarda Roma villası ve hemen güneyindeki mozaikler gözler önüne serildi. Bu yapıların yanısıra, Agora, Tiyatro, Stadion ve Çarşı Bazilikası da, Nysa kentinin gelişmiş kültürünün göstergesi.

Geçmişi milattan önce 3'üncü yüzyıla kadar giden Nysa antik kenti, Aydın ilindeki diğer pek çok antik kent gibi turizme kazandırılmayı bekliyor.

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #nysa #kazı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.