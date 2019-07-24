Bugün, Türk tiyatrosunun öncü kadını Afife Jale'nün 78'inci ölüm yıldönümü. Jale adını tarihe; sahneye çıkan ilk müslüman kadın oyuncu olarak yazdırdı. Yıllar sonra bile meslektaşlarına azmi ve kararlılığı ile ışık tutan Afife Jale'yi saygı ile anıyoruz.

O Türk tiyatro sahnesine adını yazdıran ilk kadın oyuncuydu. En mutlu olduğu yerde, sahnede devleşti. Kendinden sonraki kuşaklara hem ilham oldu, hem cesaret verdi.



Afife Jale aramızdan ayrılalı 78 yıl oldu.



Darülbedayi’nin açtığı sınavı kazanıp, tiyatro kurslarına başladığında 16 yaşındaydı. Müslüman kadınların sahneye çıkması yasaktı ama meşrutiyet ortamında yasaklar esnetilmişti.



Beş Türk kızı Darülbedayi'de açılan sınava girdi. Üçü kazandı. Aralarında hayaline sarılan tek kişi sahnede Jale takma adını alacak olan Afife'ydi.



Takvimler 1919 yılını gösterdiğinde, bir Türk kadını sahneye adımını atmaya hazırdı. Bir hayal gerçek olmuş, Türk kadını sahneye çıkmıştı.



Afife Jale, Hüseyin Suat''ın Yamalar adlı oyunun sahnelendiği o tarihi geceyi, "Hayatımda mesut olduğum ilk geceydi" diye anlattı yakın çevresine.



Onun en mesut gecesi aynı zamanda tüm dikkatleri üzerine topladığı için hoş karşılanmadı. 1921 yılında Darülbedayi işine son verdi.



Sanatsız kalmak onu yatağa düşürdü. Cumhuriyet ilan edilene kadar tedavi gördü. Sağlığı düzelmedi. 24 Temmuz 1941'de henüz 39 yaşındayken İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Hayatı kısacık satırlara sığmayan Türk tiyatrosunun öncü kadını Afife Jale'yi saygı ile anıyoruz.





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