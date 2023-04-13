Ödüllü keman virtüözü Maxim Vengerov’dan İstanbul’da dayanışma konseri

Türkiye’yi ulusal ve uluslararası sahnede temsil eden sanatçılar, kemancı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan kardeşlerin ricası üzerine Rus keman virtüözü ve orkestra şefi Maxim Vengerov, gönüllü olarak konser vermek üzere Türkiye'ye geliyor.