Ödüllü Türk yönetmen yeni belgesel filmini tanıttı

İNSANLARIN KAYBETTİKLERİ HUZURU MÜZİKLE TEKRAR BULACAĞINA İNANAN BİR KARAKTER

Heartbeat of Tribal Galaxy belgeselinin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlenen Ömer Safa Umar, belgeseline dair düşüncelerini şu şekilde aktardı:

-Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk var. Ben de bir dönem eğitim için Amerika’da bulundum. Yurt dışındaki Türkler, dünyanın dört bir yanında bambaşka hikayelerin öznesi oluyor. Bazıları göç etmiş, bazılarıysa oralarda doğmuşlar. Bu kişiler dünyayla Türkiye arasında, belki biraz da yaşamın doğası gereği, kültür elçisi olma görevini ifa ediyorlar. İlk uzun metraj denemem olan bu belgesel filmimin ana karakteri Ali de bizim zengin kültürümüzü Amerika’ya taşıyanlardan sadece birini temsil ediyor. Ali, müzik ve ritim konusunda hayli yetenekli, aynı zamanda sessizlikle insanın kendisini teskin etmeyi öğreten biri. Bir müzisyen olarak, modern hayata adapte olamayan insanların unuttukları huzurla sükût ile yeniden tanıştırıyor. Dayatmaların ezmeye çalıştığı insan teklerinin varlığını muhafaza eden bir sessizlik kalkanı inşa ediyor.