Ödüllü Türk yönetmen yeni belgesel filmini tanıttı
Uluslararası ödül ve seçkilerle adını duyuran Yönetmen Ömer Safa Umar, ilk uzun metraj belgesel filmi Heartbeat of Tribal Galaxy’yi beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. film, günümüz müzik endüstrisine dair de eleştiride bulunuyor.
Yönetmen, filmde Ali karakteri üzerinden müziğin geçmişte sahip olduğu iyileştirici etkisini vurguluyor. Belgeselin başrolü Ali, inandığı müzik değerleri için endüstriyel faydaları hiçe sayarak, izleyicinin düşünsel bir yolculuğa çıkmasına aracılık ediyor.
İNSANLARIN KAYBETTİKLERİ HUZURU MÜZİKLE TEKRAR BULACAĞINA İNANAN BİR KARAKTER
Heartbeat of Tribal Galaxy belgeselinin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlenen Ömer Safa Umar, belgeseline dair düşüncelerini şu şekilde aktardı:
-Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk var. Ben de bir dönem eğitim için Amerika’da bulundum. Yurt dışındaki Türkler, dünyanın dört bir yanında bambaşka hikayelerin öznesi oluyor. Bazıları göç etmiş, bazılarıysa oralarda doğmuşlar. Bu kişiler dünyayla Türkiye arasında, belki biraz da yaşamın doğası gereği, kültür elçisi olma görevini ifa ediyorlar. İlk uzun metraj denemem olan bu belgesel filmimin ana karakteri Ali de bizim zengin kültürümüzü Amerika’ya taşıyanlardan sadece birini temsil ediyor. Ali, müzik ve ritim konusunda hayli yetenekli, aynı zamanda sessizlikle insanın kendisini teskin etmeyi öğreten biri. Bir müzisyen olarak, modern hayata adapte olamayan insanların unuttukları huzurla sükût ile yeniden tanıştırıyor. Dayatmaların ezmeye çalıştığı insan teklerinin varlığını muhafaza eden bir sessizlik kalkanı inşa ediyor.
İZLEYİCİ BU BELGESELDE KENDİ İÇ YOLCULUĞUNDAN İZLER BULACAK
Belgesele dair ilgi çekici detaylardan bahseden Umar şu ifadeleri kullandı:
-Karakterimiz hepimizin yaşamın içerisinde karşılaşmak isteyeceği bir insan. Dünyaca ünlü birçok müzisyenin de kendisiyle arkadaşlık kurmak için ısrarcı davrandığı Ali, mütevazı dünyasında kendisine gelen kimselere kendilerini açıklamak zorunda kalmadıkları, iç huzurlarını yeniden inşa ettikleri bir alan açıyor. Öte yandan yapımcı olarak dünyanın bir ucunda yaşayarak çevresini dönüştürmeye devam ediyor. Onun hikayesini izleyicinin beğenisine ve kültürel dünyasına otantik bir perspektif niteliği gözeterek taşımak niyetiyle başladığım bu belgeselin amacına ulaşması için çabalıyorum. Belgesel filmimiz yakında Türk izleyicisinin huzuruna çıkıyor. Büyük bir emeğin ve uzun süren bir hazırlık döneminin ardından tamamladığımız eserimizin izleyiciler tarafından da çok beğenileceğine eminim.
Kaynak:dha.com.tr