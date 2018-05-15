Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü
Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü
Kaçakları taşıyan tekne battı: 7 ölü
Kaçakları taşıyan tekne battı: 7 ölü
Altının gram fiyatı güne rekorla başladı
Altının gram fiyatı güne rekorla başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

Okan Bayülgen tiyatro oyunlarını milli yas nedeniyle erteledi

Televizyon sunucusu ve oyuncu Bayülgen, "Ulusal yas kararına uyarak oyunlarımızı erteliyoruz." dedi.

Okan Bayülgen tiyatro oyunlarını milli yas nedeniyle erteledi

Televizyon sunucusu ve oyuncu Okan Bayülgen, İstanbul'da "Dada Salon Kabarett"te 16 ve 17 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" ve "Shakespeare'in Bütün Eserleri" oyunlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Bayülgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal yas kararına uyarak oyunlarımızı erteliyoruz. Yarın sabah itibarıyla Biletix'i bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul'da "Dada Salon Kabarett" isminde açtığı mekanda farklı ekiplerin performans sergilemesine olanak sağlayan Bayülgen, burada 16 ve 17 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan ancak milli yas nedeniyle ertelenen "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" ve "Shakespeare'in Bütün Eserleri" oyunları için yeni bir tarih belirtmedi.

İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 59 kişi şehit olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #okan bayülgen #milli yas
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.